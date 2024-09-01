أسعار السيراميك اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024..المتر بكام؟

أسعار السيراميك اليوم..ارتفعت معدلات البحث عن أسعار السيراميك اليوم على محرك البحث جوجل، باعتباره أحد المواد الأساسية في عالم البناء والتصميم الداخلي، ويلعب دورًا محوريًا في تشطيب الأرضيات والحوائط للمنازل والمباني التجارية.

ويتميز السيراميك بجماله الفريد، ومتانته العالية، وسهولة صيانته، مما يجعله خيارًا شائعًا لدى الكثيرين, بفضل تصاميمه المتنوعة وألوانه الغنية، يضفي السيراميك لمسة جمالية على المساحات المختلفة، سواء كانت مطابخ، حمامات، أو حتى مداخل وأروقة.

أسعار السيراميك اليوم

يرغب الكثير من الناس خاصة المقاولين والمقبلين على تشطيب منازلهم إلى معرفة أسعار السيراميك اليوم, لذا ترصد جريدة "الموجز" آخر تحديث لأسعار السيراميك اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، مع التباين في الأسعار بناءً على جودة المواد الخام، وتكلفة التصنيع، والتصاميم، والألوان المتوفرة، وحجم البلاطة، والشركة المصنعة.

أسعار السيراميك المحلي والمستورد

جاءت أسعار السيراميك المحلي بجودة جيدة بين 50 إلى 100 جنيه للمتر المربع، بينما تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خصوصًا إذا كان السيراميك مزودًا بتصميمات خاصة أو مصنوعًا باستخدام تقنيات متقدمة.

متوسط سعر متر السيراميك

تنوعت أسعار متر السيراميك وفقًا للفرز والنوع، كما يلي:

سعر متر السيراميك

السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية: تراوح بين 150 و155 جنيهًا.

تراوح بين 150 و155 جنيهًا. الأرضيات الباركية الفرز الأول: وصل السعر إلى 180 جنيهًا.

وصل السعر إلى 180 جنيهًا. الأرضيات الليزر: بلغت 210 جنيهات.

بلغت 210 جنيهات. حائط المطبخ الليزر: وصل إلى 240 جنيهًا.

وصل إلى 240 جنيهًا. حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا: تراوحت بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

سيراميك الجوهرة: سجل 172 جنيهًا للمتر.

سجل 172 جنيهًا للمتر. سيراميك كليوباترا للأرضيات: بلغ 144 جنيهًا.

بلغ 144 جنيهًا. سيراميك ليسيكو: سجل 116 جنيهًا.

سجل 116 جنيهًا. سيراميك إينوفا: وصل إلى 95 جنيهًا.

وصل إلى 95 جنيهًا. السيراميك العادي الكسر: بلغ 85 جنيهًا.

سعر السيراميك اليوم

أسعار السيراميك فرز ثاني

شهدت أسعار السيراميك فرز ثاني تباينًا بين 65 و150 جنيهًا، وجاءت كالتالي:

سيراميك إينوفا للأرضيات: بلغ 75 جنيهًا.

بلغ 75 جنيهًا. سيراميك آرت بترفلاي للأرضيات: وصل إلى 130 جنيهًا.

وصل إلى 130 جنيهًا. سيراميكا الجوهرة: سجلت 145 جنيهًا.

سجلت 145 جنيهًا. السيراميك العادي: بدأ من 65 جنيهًا.

بدأ من 65 جنيهًا. سيراميك رويال: بلغ 135 جنيهًا.

بلغ 135 جنيهًا. سيراميك مارسيليا ولا بوتيه: وصل السعر إلى 130 جنيهًا لكل منهما.

وصل السعر إلى 130 جنيهًا لكل منهما. سيراميك ليسيكو: سجل 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تفاوتت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وجاءت التفاصيل كالتالي:

سيراميك مارسيليا: بلغ 45 جنيهًا.

بلغ 45 جنيهًا. سيراميك لا بوتيه: وصل إلى 43 جنيهًا.

وصل إلى 43 جنيهًا. سيراميك رويال: سجل 63 جنيهًا.

سجل 63 جنيهًا. السيراميك العادي: تراوح بين 45 و55 جنيهًا.

تراوح بين 45 و55 جنيهًا. سيراميك ليسيكو: وصل إلى 80 جنيهًا.

أسعار السيراميك من البورسلين

تنوعت أنواع البورسلين، وجاءت الأسعار كما يلي:

بورسلين مزخرف للأرضيات: بسعر 164 جنيهًا للمتر.

بسعر 164 جنيهًا للمتر. لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر: بسعر 192 جنيهًا.

بسعر 192 جنيهًا. بلاط بورسلين مموج للأرضيات: بسعر 192 جنيهًا.

بسعر 192 جنيهًا. بورسلين منقط للأرضيات: بلغ سعره 203 جنيهات للمتر.

بلغ سعره 203 جنيهات للمتر. بورسلين مموج من نوع بيرويا: سجل 209 جنيهات.

سجل 209 جنيهات. بورسلين من نوع الشاطئ: بسعر 209 جنيهات.

تُظهر هذه الأسعار التنوع الكبير في سوق السيراميك في مصر، وتباين احتياجات المستهلكين وتفضيلاتهم في اختيار الأنواع المختلفة من السيراميك والمواد ذات الصلة.

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