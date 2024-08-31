أسعار السيراميك اليوم السبت 31 أغسطس 2024.. الجوهرة بكام؟

تعكس أسعار السيراميك بشكل كبير حالة قطاع البناء في مصر، خاصة مع انتشار استخدامه في التشطيبات الداخلية والخارجية, وتتأثر هذه الأسعار بعدة عوامل تشمل أسعار الغاز الطبيعي العالمية، والطلب على مواد البناء، فضلاً عن تكاليف النقل والسياسات المحلية.

أسعار السيراميك اليوم

شهدت أسعار السيراميك اليوم استقرارًا ملحوظًا، ويهتم المستهلكين والمقاولين بمتابعة هذه الأسعار نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف التشطيبات النهائية, وفيما يلي ترصد جريدة “الموجز” أسعار السيراميك كما وردت اليوم السبت 31 أغسطس 2024.

أنواع السيراميك في مصر

تنوعت أسعار السيراميك في مصر بناءً على نوعه وجودته، وتوزعت إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

السيراميك فرز أول : تمتع بجودة عالية وخلوه من العيوب.

: تمتع بجودة عالية وخلوه من العيوب. السيراميك فرز ثاني : احتوى على عيوب طفيفة وغير ملحوظة.

: احتوى على عيوب طفيفة وغير ملحوظة. السيراميك فرز ثالث: شمل عيوب واضحة وملحوظة.

متوسط أسعار السيراميك في مصر

استقرت أسعار السيراميك اليوم في مصر على النحو التالي:

أسعار السيراميك

السيراميك فرز أول: تراوحت أسعار الأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا للمتر.

تراوحت أسعار الأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا للمتر. الأرضيات الباركية: بلغ سعر المتر نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر المتر نحو 180 جنيهًا. الأرضيات الليزر: وصلت أسعارها إلى 210 جنيهات.

وصلت أسعارها إلى 210 جنيهات. حوائط المطبخ الليزر: وصل سعر المتر إلى 240 جنيهًا.

وصل سعر المتر إلى 240 جنيهًا. حوائط الحمام الليزر: تراوحت أسعارها بين 250 جنيهًا و300 جنيه لسيراميك كليوباترا.

أسعار السيراميك فرز أول

سجلت أسعار السيراميك فرز أول اليوم كالتالي:

أسعار السيراميك

جاء سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا.

سجل متر سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا وصولًا إلى 150 جنيهًا:

جاء سعر متر سيراميك عادي: 65 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

بلغ سعر متر سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك ارت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثالث

أما أسعار السيراميك فرز ثالث فقد تراوحت بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا:

جاء سعر متر سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

تراوح سعر متر سيراميك عادي: من 45 إلى 55 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

اقرأ أيضًا: أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 28-8-2024.. المتر بكام؟

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 39-8-2024.. كليوباترا بكام؟