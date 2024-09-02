أسعار السيراميك اليوم الأثنين 2-9-2024.. فرز أول وثاني وثالث

أسعار السيراميك اليوم..يُعد اختيار السيراميك المناسب خطوة مهمة عند تجهيز المنازل الجديدة أو تجديد العقارات القديمة, وبالنظر إلى تعدد الأنواع والأسعار، يسعى الكثيرون لمتابعة أحدث الأسعار لاختيار الأنسب وفقًا لميزانيتهم, وتستعرض جريدة “الموجز” فيما يلي أسعار السيراميك والبورسلين في الأسواق المحلية المصرية ليوم الأثنين 2-9-2024.

أسعار السيراميك اليوم

سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية: يتراوح بين 150 و155 جنيهًا.

سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركيه: يصل إلى 180 جنيهًا.

أسعار الأرضيات الليزر: تبلغ 210 جنيهات.

سعر حائط المطبخ الليزر: يقدر بـ 240 جنيهًا.

أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا: تتراوح بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

سعر متر سيراميك الجوهرة: 172 جنيهًا.

سعر متر سيراميك كليوباترا للأرضيات: 144 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو: 116 جنيهًا.

سعر متر سيراميك إينوفا: 95 جنيهًا.

سعر متر سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

سعر متر السيراميك

أسعار السيراميك فرز ثاني

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثاني: بين 65 و150 جنيهًا.

سعر متر سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا.

سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سعر سيراميكا الجوهرة: 145 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: 65 جنيهًا.

سعر متر السيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سعر متر السيراميك مارسيليا ولابوتيه: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

سعر متر السيراميك

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث: بين 99 و121 جنيهًا.

سعر متر سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سعر متر سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سعر متر سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: يتراوح بين 45 و55 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

أسعار البورسلين اليوم

سعر بورسلين مزخرف للأرضيات: 164 جنيهًا للمتر المربع.

سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا.

سعر بلاط بورسلين مموج للأرضيات: 192 جنيهًا.

سعر بورسلين منقط للأرضيات: 203 جنيهات للمتر.

سعر بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات: 209 جنيهات.

سعر بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات: 209 جنيهات.

كيفية معرفة الفرق بين الفرز الأول والثاني

يُعرف الفرق بين الفرز الأول والثاني من خلال حجم البلاطة وجودة السطح, فبلاطات الفرز الأول تتميز بحجم أكبر وسطح سليم خالٍ من الخدوش, أما الفرز الثاني، فيظهر على سطحه بعض العيوب والخدوش، مما يميزه عن الفرز الأول.

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