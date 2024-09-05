أسعار السيراميك اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.. المتر بكام؟

أسعار السيراميك اليوم.. حظيت أسعار السيراميك اليوم 5-9-2024 باهتمام واسع من المقاولين والمقبلين على تجديد وتشطيب منازلهم، تزامنًا مع حالة الثبات التي شهدتها داخل الأسواق والمعارض التجارية, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السيراميك اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.

أسعار السيراميك اليوم

السيراميك للأرضيات (فرز أول): تراوح سعر المتر بين 150 و155 جنيهًا.

السيراميك للأرضيات الباركية (فرز أول): وصل سعر المتر إلى 180 جنيهًا.

الأرضيات الليزر: ارتفعت الأسعار إلى 210 جنيهات للمتر.

حوائط المطبخ الليزر: بلغ السعر 240 جنيهًا للمتر.

حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا: تراوحت الأسعار بين 250 و300 جنيه للمتر.

أسعار السيراميك (فرز أول)

استقر سعر السيراميك فرز أول على النحو التالي:

سيراميك الجوهرة: سجل 172 جنيهًا للمتر.

سيراميك كليوباترا (أرضيات): بلغ 144 جنيهًا للمتر.

سيراميك ليسيكو: قدر بـ 116 جنيهًا للمتر.

سيراميك إينوفا: جاء بـ 95 جنيهًا للمتر.

السيراميك العادي (كسر): وصل إلى 85 جنيهًا للمتر.

أسعار السيراميك

أسعار السيراميك (فرز ثاني)

تفاوتت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 و150 جنيهًا:

إينوفا (أرضيات): بلغ سعر المتر 75 جنيهًا.

آرت (أرضيات بترفلاي): وصل إلى 130 جنيهًا.

سيراميكا الجوهرة: سجل 145 جنيهًا.

السيراميك العادي: قدر بـ 65 جنيهًا.

سيراميك رويال: جاء بـ 135 جنيهًا.

سيراميك مارسيليا: سجل 130 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: بلغ 130 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: قدر بـ 105 جنيهات.

سعر متر السيراميك

أسعار السيراميك (فرز ثالث)

جاءت أسعار السيراميك فرز ثالث ضمن النطاق التالي:

سيراميك مارسيليا: بلغ 45 جنيهًا للمتر.

سيراميك لابوتيه: سجل 43 جنيهًا للمتر.

سيراميك رويال: وصل إلى 63 جنيهًا للمتر.

السيراميك العادي: تراوح بين 45 و55 جنيهًا للمتر.

سيراميك ليسيكو: قدر بـ 80 جنيهًا للمتر.

أسعار البورسلين اليوم

شملت الأسعار أنواع البورسلين المختلفة كالتالي:

بورسلين مزخرف للأرضيات: سجل 164 جنيهًا للمتر المربع.

بورسلين بسمك 192 ملليمتر: بلغ 192 جنيهًا.

بورسلين مموج للأرضيات: سجل 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات: وصل إلى 203 جنيهات.

بورسلين مموج (نوع بيرويا): قدر بـ 209 جنيهات.

بورسلين (نوع الشاطئ): جاء بسعر 209 جنيهات.

أماكن بيع السيراميك في مصر

تتميز مصر بتوفر عدة أماكن لبيع السيراميك بأسعار معقولة وجودة عالية، منها سوق الفجالة، وهو الأكثر شهرة ويضم جميع أنواع السيراميك بكميات كبيرة، بالإضافة إلى أسواق المهاجرين ومؤسسة الزكاة.

الفرق بين السيراميك والبورسلين

يتميز السيراميك بأنه مصنوع من الطين ويكون مقاومته للأحمال أقل مقارنة بالبورسلين الذي يُصنع من رمل الرخام أو الجرانيت، مما يجعله أكثر مقاومة وأغلى سعرًا، كما أن البورسلين يتكون من عجينة واحدة تكون مادة الظهر هي نفسها مادة الوجه.

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