‎العملات الاجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 6-9-2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، 6 سبتمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية المختلفة، مسجلًا في البنك المركزي نحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدولار اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024, وفقًا آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أفاد البنك المركزي المصري بأن سعر الدولار اليوم سجل 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع، مماثلاً للبنك الأهلي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أكد بنك الإسكندرية على استقرار سعر الدولار عند 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع، مسجلاً نفس مستويات الأسعار في البنوك الأخرى.

سعر الدولار في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع، ليكمل بذلك سلسلة من الاستقرار في أسعار الصرف في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبية الأخرى على النحو التالي:

اليورو : سجل 53.6854 جنيه للشراء و53.8391 جنيه للبيع.

: سجل 53.6854 جنيه للشراء و53.8391 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني : بلغ 63.6843 جنيه للشراء و63.8657 جنيه للبيع.

: بلغ 63.6843 جنيه للشراء و63.8657 جنيه للبيع. الدولار الكندي : وصل إلى 35.8034 جنيه للشراء و35.9053 جنيه للبيع.

: وصل إلى 35.8034 جنيه للشراء و35.9053 جنيه للبيع. الكرون الدانمركي : حقق 7.1951 جنيه للشراء و7.2161 جنيه للبيع.

: حقق 7.1951 جنيه للشراء و7.2161 جنيه للبيع. الكرون النرويجي : بلغ 4.5557 جنيه للشراء و4.5693 جنيه للبيع.

: بلغ 4.5557 جنيه للشراء و4.5693 جنيه للبيع. الكرون السويدي : سجل 4.7072 جنيه للشراء و4.7209 جنيه للبيع.

: سجل 4.7072 جنيه للشراء و4.7209 جنيه للبيع. الفرنك السويسري : وصل إلى 57.1458 جنيه للشراء و57.3381 جنيه للبيع.

: وصل إلى 57.1458 جنيه للشراء و57.3381 جنيه للبيع. 100 ين ياباني : حقق 33.6936 جنيه للشراء و33.7988 جنيه للبيع.

: حقق 33.6936 جنيه للشراء و33.7988 جنيه للبيع. الدينار الكويتي : بلغ 158.4162 جنيه للشراء و158.9073 جنيه للبيع.

: بلغ 158.4162 جنيه للشراء و158.9073 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي : سجل 13.1698 جنيه للشراء و13.2077 جنيه للبيع.

: سجل 13.1698 جنيه للشراء و13.2077 جنيه للبيع. الدولار الأسترالي : بلغ 32.5412 جنيه للشراء و32.6362 جنيه للبيع.

: بلغ 32.5412 جنيه للشراء و32.6362 جنيه للبيع. الدينار البحريني : وصل إلى 128.3231 جنيه للشراء و128.6925 جنيه للبيع.

: وصل إلى 128.3231 جنيه للشراء و128.6925 جنيه للبيع. الريال العماني : سجل 125.6466 جنيه للشراء و126.3231 جنيه للبيع.

: سجل 125.6466 جنيه للشراء و126.3231 جنيه للبيع. الريال القطري : حقق 13.2677 جنيه للشراء و13.3118 جنيه للبيع.

: حقق 13.2677 جنيه للشراء و13.3118 جنيه للبيع. الدينار الأردني : بلغ 68.1323 جنيه للشراء و68.5142 جنيه للبيع.

: بلغ 68.1323 جنيه للشراء و68.5142 جنيه للبيع. اليوان الصيني: وصل إلى 6.8164 جنيه للشراء و6.8359 جنيه للبيع.

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