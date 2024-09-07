تراجع كبير في سعر الدولار اليوم وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

سعر الدولار اليوم 7 سبتمبر 2024.. شهد سعر الدولار اليوم الكندي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، اليوم السبت 7-9-2024، حالة من التراجع الملحوظ، إذ سجل سعره نحو 35.80 جنيه للشراء، و35.90 جنيه للبيع، وفقا لأحدث التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات، وتشير هذه الأرقام إلى اختلافات طفيفة في أسعار الصرف بين البنوك، مما قد يكون له تأثير على قرارات الصرف والاستثمار.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

بينما شهد سعرالدولار الأمريكي حالة من الاستقرار بمستهل تعاملات اليوم السبت 7-9-2024، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.57 جنيه للشراء، و 48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية سعر الدولار الأمريكي والكندي وفقا لأحدث التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات.

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الامريكي فى البنك المركزي ما بين 48.38 جنيهاً للشراء و48.48 جنيهاً للبيع، بينما وصل سعر الدولار الكندي فى البنك المركزي ما بين 35.79 جنيه للشراء و35.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الاهلي

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي ما بين 48.40 جنيهاً للشراء و47.50 جنيهاً للبيع، بينما وصل سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي ما بين 35.75 جنيه للشراء و36.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل سعر الدولار فى بنك مصرما بين35.79 جنيه للشراء و35.91 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدولار الكندي فى بنك مصرمابين 48.39 جنيهاً للشراء و47.49 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول

سعر الدولارالأمريكي فى بنك كريدي أجريكول ما بين 48.43 جنيهاً للشراء و48.53 جنيهاً للبيع بينما وصل سعر الدولار الكندي فى بنك كريدي أجريكول ما بين 35.79 جنيه للشراء و35.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك التجاري

سجل سعر الدولار فى البنك التجاري ما بين 48.39 جنيهاً للشراء و47.49 جنيهاً للبيع، بينما سجل سعر الدولار الكندي ما بين 35.68 جنيه للشراء و36.00 جنيه للبيع.



إقرا أيضا



‎العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-9-2024







