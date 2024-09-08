سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. يعتبر عاملاً مؤثرًا في الاقتصاد المحلي، وله انعكاسات كبيرة على الحياة اليومية للمواطنين وعلى قطاع الأعمال، ومع استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، يظل سعر الدولار موضوعًا حيويًا يجب متابعته بانتظام.

ويشهد سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك حاليًا استقرارًا ملحوظًا قبل عودة البنوك للعمل عقب العطلة الأسبوعية ومع بداية صباح اليوم الأحد الموافق 8-9-2024، ولهذا يرغب العديد من المستثمرين والشركات متابعته بشكل أكثر دقة.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

الموجز يرصد خلال السطور التالية، آخر تطورات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك مع بداية صباح اليوم الأحد الموافق 8-9-2024، باعتباره من العملات الأجنبية الأكثر بحثًا وحيوية خاصة عند المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وجدير بالذكر أن ارتفاع معدل التضخم في مصر يؤثر على القوة الشرائية للجنيه، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر 2024.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبجانب عرض تفاصيل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، ننقل ما شهدته البنوك حول سعر الدولار اليوم في بنك مصر، الذي بلغ مع صباح اليوم الأحد الموافق 8-9-2024، مقابل الجنيه اليوم 48.39 جنيه للشراء، و 48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه مع بداية صباح الأحد الموافق 8-9-2024، نحو 48.39 جنيه للشراء، و 48.49 جنيه للبيع.

الموجز يرصد أيضًا عبر الآتي آخر مستجدات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك والمصارف الأخرى فقد جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 48.3740 جنيه للشراء، و 48.5081 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.40 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.50 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.39 جنيه للشراء، و 48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.5100 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.6000 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.3800 جنيه للشراء، و 48.4800 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 48.39 جنيه للشراء، و 48.49 جنيه للبيع.

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