تعرف على أسعار السيراميك في سوق البناء اليوم السبت 7 سبتمبر 2024

أسعار السيراميك اليوم..في ظل الاهتمام المتزايد بالسيراميك كخيار مثالي لتشطيب الأرضيات والحوائط في المنازل والمباني التجارية، استقرت أسعار السيراميك اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 في مصر، مما دفع الكثيرين إلى البحث عبر الإنترنت عن الأسعار الحالية, ويتميز السيراميك بمظهره الجمالي ومتانته وسهولة تنظيفه، مما يجعله خيارًا شائعًا لدى العديد من المستهلكين.

أسعار السيراميك في مصر

شهدت أسعار السيراميك استقرارًا ملحوظًا اليوم، وتتنافس العديد من الشركات المحلية، ما أدى إلى تفاوت أسعار متر السيراميك تبعًا للأشكال والأحجام والأنواع المختلفة.

لذا, يرصد “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السيراميك اليوم السبت 7-9-2024, سواء كان فرز أول أو ثاني أو ثالث, لتناسب كل الأذواق والميزانيات.

أسعار البورسلين

تنوعت أسعار البورسلين اليوم بحسب النوع والسمك، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل بورسلين بيرويا المموج للأرضيات 209 جنيهات للمتر.

بينما بلغ سعر البورسلين المزخرف 164 جنيهًا.

وصل سعر النوع المنقط إلى 203 جنيهات للمتر المربع.

متوسط أسعار السيراميك

سجل حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا للمتر.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

تتراوح الأرضيات العادية من الفرز الأول بين 150 و155 جنيهًا.

بينما وصلت الأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا.

وبلغ سعر الأرضيات الليزرية 210 جنيهات للمتر.

أسعار السيراميك اليوم

أسعار السيراميك فرز أول



شهدت أسعار الفرز الأول استقرارًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر متر سيراميك إينوفا 95 جنيهًا.

وصل سعر متر السيراميك العادي كسر إلى 85 جنيهًا.

تراوحت أسعار سيراميك الجوهرة وكليوباترا بين 144 و172 جنيهًا للمتر.

أسعار السيراميك فرز ثاني



تفاوتت أسعار الفرز الثاني بين 65 و150 جنيهًا.

تفاوتت أسعار الفرز الثاني بين 65 و150 جنيهًا. بلغ سعر متر السيراميك لابوتيه 130 جنيهًا.

وسجل سعر سيراميك ليسيكو 105 جنيهات.

تراوح سعر متر سيراميك الجوهرة فرز ثاني بين 65 و145 جنيهًا.

سعر متر السيراميك اليوم

أسعار السيراميك فرز ثالث



جاءت أسعار الفرز الثالث بأسعار تنافسية، تراوحت بين 45 و121 جنيهًا.

جاءت أسعار الفرز الثالث بأسعار تنافسية، تراوحت بين 45 و121 جنيهًا. سجل سعر متر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

في حين بلغ سعر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

وحقق سعر سيراميك رويال 63 جنيهًا للمتر.

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