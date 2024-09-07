سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 7 سبتمبر 2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 7 سبتمبر 2024، ليسجل متوسط سعر صرف أمام الجنيه المصري حوالي 158.43 جنيه للشراء و158.92 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. يتابع العديد من المهتمين بتحديثات أسعار العملات هذه الخدمة اليومية للحصول على أحدث الأسعار وأفضل العروض من مختلف البنوك. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة

يُعد سعر الدينار الكويتي من أكثر المواضيع بحثًا يوميًا، حيث نقدم لكم أحدث الأسعار وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك المختلفة:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل اليوم سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 157.98 جنيه للشراء و159 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

استقر السعر في بنك مصر عند 158.25 جنيه للشراء و159.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 158.17 جنيه للشراء و158.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 152.75 جنيه للشراء و159.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 151.79 جنيه للشراء و166.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني

سجل بنك قطر الوطني سعر الدينار الكويتي عند 158.60 جنيه للشراء و158.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي المصري

استقر السعر في بنك فيصل الإسلامي المصري عند 158.13 جنيه للشراء و159.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر 158.80 جنيه للشراء و159.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

حدد المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي عند 146.70 جنيه للشراء و158.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أما بالنسبة لسعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي، فقد سجل اليوم السبت حوالي 12.29 ريال سعودي، ما يعكس استقرارًا في القيمة مقارنة بالأيام الماضية.