‎أسعار العملات الأجنبية الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9-9-2024

يحرص الموجز على نشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وأسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024، نحو 48.49 جنيه للبيع و48.39 جنيه للشراء، لتلبية ما يهتم به القراء، حيث يهتم أكثر الناس بمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، حيث يؤثر استقراره بشكل كبير على استقرار أسعار السلع.

سعر الدولار في جميع البنوك

البنك المركزى شراء 48.468 ، بينما سجل للبيع 48.33

البنك الأهلي المصري شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

بنك مصر شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

بنك القاهرة شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

مصرف أبوظبى الإسلامى شراء 48.53 ، بينما سجل للبيع 48.43

البنك التجاري الدولي شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

HSBCشراء 48.44 ، بينما سجل للبيع 48.34

بنك الإسكندرية شراء 48.44 ، بينما سجل للبيع 48.34

البنك الأهلى القطرى شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

بنك أجريكول شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

بنك البركة شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

البنك المصرى الخليجى شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

بنك الكويت الوطني شراء 48.44 ، بينما سجل للبيع 48.34

المصرف المتحد شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

المصرف العربى الدولى شراء 48.44 ، بينما سجل للبيع 48.34

بنك الشركة المصرفية بنك سايب شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

البنك العقاري المصري العربي شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

بنك الإستثمار العربي شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

بنك قناة السويس شراء 48.45 ، بينما سجل للبيع 48.35

البنك الأهلى الكويتى شراء 48.499 ، بينما سجل للبيع 48.399

البنك الأهلى اليونانى شراء 48.53 ، بينما سجل للبيع 48.43

بنك التنمية الصناعية شراء 48.53 ، بينما سجل للبيع 48.43

‏‎سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار الأميركي مقابل اليورو اليوم 0.9022 يورو، بارتفاع قدره 0.0022 يورو، أي بنسبة زيادة 0.2444%.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

يتداول الدولار الأمريكي في البنوك السعودية بنحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

‏‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.68 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الأسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.68 جنيه للشراء و63.86 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.14 جنيه للشراء و57.33 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.69 جنيه للشراء و33.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.41 جنيه للشراء و158.90 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصر

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.16 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

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