سعر الدينار الكويتي اليوم 10-9-2024 في مصر



شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، استقراراً أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعره فى البنك المركزي المصرى سعر 157.8 جنيه للشراء و158.9 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في مصر

ينشر موقع الموجز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يومياً وفقاً لآخر تحديثات البنوك، وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024، نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك خلال بداية التعاملات اليومية.

الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 157.8 جنيها للشراء، بينما سجل نحو 158.9 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 157.8 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 158.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بنك مصر وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 158.1 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 158.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما في بنك القاهرة فقد بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 152.3 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 158.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدينار الكويتي إلى نحو 152.5 جنيه للشراء، كما وصل إلى نحو 158.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى نحو 152.3 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 158.9 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي



بلغ سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024، نحو 157.8 للشراء، بينما وصل إلى نحو 158.9 للبيع، وفي المقابل سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024 نحو 12.89 للشراء، بينما سجل نحو 12.91 للبيع.

اقرأ أيضاً

بكام سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 9 سبتمبر 2024