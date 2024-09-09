بكام سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 9 سبتمبر 2024

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين 9-9-2024، نحو 157.7 جنيه للشراء و159 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

نستعرض لكم عبر الموجز سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الاثنين 9-9-2024، حيث وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، إذ يتابع العديد من المهتمين بتحديثات أسعار العملات هذه الخدمة اليومية للحصول على أحدث الأسعار وأفضل العروض من مختلف البنوك، فهو يتراوح سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري بين 155 جنيه و161 جنيه للبيع في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا أمام الريال السعودي، حيث يسجل حوالي 12.29 ريال سعودي. هذا يعكس استقرارًا في القيمة مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

فيما يلي أسعار الدينار الكويتي في بعض البنوك الرئيسية في مصر:

البنك الأهلي المصري: شراء 158 جنيه، بيع 158.9 جنيه

بنك مصر: شراء 158 جنيه، بيع 158.9 جنيه

بنك القاهرة: شراء 158 جنيه، بيع 158.9 جنيه

البنك التجاري الدولي-مصر: شراء 158 جنيه، بيع 158.9 جنيه

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء 155 جنيه، بيع 161 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 159.344، بيع 154

البنك التجاري الدولي: شراء 158.984، بيع 152.627

بنك الإسكندرية: شراء 158.984، بيع 152.429

البنك الأهلي القطري: شراء 158.918، بيع 150.431

بنك أجريكول: شراء 159.783، بيع 157.639

البنك المصري الخليجي: شراء 159.062، بيع 150.009

بنك الكويت الوطني: شراء 159.415، بيع 149.686

المصرف المتحد: شراء 158.951، بيع 146.606

المصرف العربي الدولي: شراء 158.984، بيع 158.427

بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 158.98، بيع 158.43

بنك الاستثمار العربي: شراء 160.616، بيع 150.844

البنك الأهلي الكويتي: شراء 158.823، بيع 153.138

البنك الأهلي اليوناني: شراء 158.98، بيع 158.43

بنك التنمية الصناعية: شراء 158.98، بيع 158.43

سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري

يتراوح سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري بين 155 جنيه و161 جنيه للبيع في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي أمام العملات الأجنبية

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الين الياباني بنسبة 0.35%. كما سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.03% مقابل الجنيه الإسترليني، في حين استقر سعره أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات العربية عند مستوى أمس الأحد.

إليك جدول أسعار صرف الدينار الكويتي أمام بعض العملات الأجنبية والعربية وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

اقرأ أيضا

تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 5-9-2024| إليك التفاصيل

أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 في مصر