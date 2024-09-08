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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

‎سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. ارتفاع مقابل 7 عملات عربية وأجنبية

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم

نستعرض لكم عبر الموجز  سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، حيث وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، إذ يتابع العديد من المهتمين بتحديثات أسعار العملات هذه الخدمة اليومية للحصول على أحدث الأسعار وأفضل العروض من مختلف البنوك، إذ  بلغ سعر الشراء 159.56 جنيه مصري وسعر البيع 157.95 جنيه مصري.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء

استقر سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم، بعد الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأيام الماضية عقب اجتماع البنك المركزي. يُعتبر الدينار الكويتي من أغلى العملات على مستوى العالم، ويستخدم بشكل واسع في المعاملات التجارية داخل الكويت. سنقدم في هذا المقال سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء وكافة البنوك وفقاً لأحدث التحديثات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي شهد استقراراً نسبياً في تعاملاته مقابل الريال السعودي اليوم، حيث يسعى المستثمرون للتعرف على التغيرات الطفيفة في أسواق الصرف، حوالي 12.29 ريال سعودي، ما يعكس استقرارًا في القيمة مقارنة بالأيام الماضية.

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سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجل الدينار الكويتي اليوم في مصر استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر الشراء 159.56 جنيه مصري وسعر البيع 157.95 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه  المصري

فيما يلي قائمة بأسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك اليوم:

  • البنك المركزي: شراء 158.907، بيع 158.416
  • البنك الأهلي المصري: شراء 158.926، بيع 157.931
  • بنك مصر: شراء 158.984، بيع 158.127
  • بنك القاهرة: شراء 158.926، بيع 158.041
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 159.344، بيع 154
  • البنك التجاري الدولي: شراء 158.984، بيع 152.627
  • بنك الإسكندرية: شراء 158.984، بيع 152.429
  • البنك الأهلي القطري: شراء 158.918، بيع 150.431
  • بنك أجريكول: شراء 159.783، بيع 157.639
  • البنك المصري الخليجي: شراء 159.062، بيع 150.009
  • بنك الكويت الوطني: شراء 159.415، بيع 149.686
  • المصرف المتحد: شراء 158.951، بيع 146.606
  • المصرف العربي الدولي: شراء 158.984، بيع 158.427
  • بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 158.98، بيع 158.43
  • بنك الاستثمار العربي: شراء 160.616، بيع 150.844
  • البنك الأهلي الكويتي: شراء 158.823، بيع 153.138
  • البنك الأهلي اليوناني: شراء 158.98، بيع 158.43
  • بنك التنمية الصناعية: شراء 158.98، بيع 158.43

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد ارتفاعاً أمام 7 عملات عربية وأجنبية، منها الجنيه الإسترليني بنسبة 0.18%. وعلى الجانب الآخر، تراجع الدينار الكويتي مقابل 3 عملات أجنبية، أبرزها الين الياباني بنسبة 0.96% مقارنة بمستواه يوم الخميس الماضي.

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