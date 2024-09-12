بخطوات سهلة.. اعرفي طريقة عمل المولتن كيك في المنزل

يعد المولتن كيك، إحدى الحلويات التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، حيث يتميز المولتن كيك بخطواته ومكوناته البسيطة ومذتقه الحلو المفضل لدى كثيرين.

ترغب الكثير من السيدات، في تعلم طريقة عمل المولتن كيك في المنزل بسهولة، وذلك عن طريق وصفات متعددة تمكن ربة الأسرة من عمل هذا النوع من الكيك بمذاق شهى ومميز مثل الأنواع المقدمة فى أفخم المطاعم والمحلات.



طريقة عمل المولتن كيك بطريقة سهلة

ويوضح الموجز على النحو التالي طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة:

المكونات:

100 جرام شوكولاتة خام ونبشرها

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة زبد

ملعقة كبيرة دقيق

رشه فانيليا

2 بيضة

طريقة عمل مولتن كيك في خطوات بسيطة

نقوم بخلط البيض والسكر والفانيليا ونضربها بالمضرب حوالى 10 دقائق.

نقوم ببشر الشكولاتة الخام حتى تصبح أشبه للبودر.

نخلط الشوكولاتة مع الزبد.

نجهز إناء به ماء مغلى و نضع على منه إناء.

نضع الشكولاتة وزبد بالإناء فى حمام مائى.

نضيف عليها خليط البيض والسكر والفانيليا ونقلبها جيدا.

نضيف ملعقة الدقيق على الخليط.

ندهن القالب زبد ونرشه بالكاكاو الخام.

نضع الخليط وندخلها فرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.

طريقة عمل المولتن كيك



طريقة آخرى لعمل المولتن كيك في المنزل بسهولة

المقادير

180 جرام شوكولاتة خام مبشورة

100جرام زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

3 بيض

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

رشة ملح

طريقة تحضير المولتن كيك في المنزل بسهولة

-على حمام مائي على نار متوسطة نضع الشوكولاتة المبشورة والزبدة، ونقلب حتى تذوب الشوكولاتة، ثم نتركها جانباً .

- وفي بوله نضع البيض والسكر والفانيليا ورشة الملح، ونقلب بالمضرب اليدوي، ثم نضيف عليه خليط الشوكولاتة مع التقليب .

- ثم نضيف الدقيق، ونخلط حتى يتكون خليط الكيك، ثم نصبه في قالب مدهون بالزبدة مبطن بخليط من الدقيق والكاكاو.

- تدخل المولتن كيك فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة أو حتى يتماسك من الأطراف، ويكون سائل من المنتصف، ونتركه لمدة 5 دقائق، ثم نقلبه في طبق التقديم، ونزين ويقدم المولتن كيك.

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