أفضل طريقة عمل عصير الأفوكادو في المنزل.. بخطوات سهلة

تتمتع الأفوكادو بالعديد من الفوائد الصحية التي لا يعرفها كثيرون عنها، إذ تعد مصدرا للدهون غير الضارة، ويمكن تناولها بطرق متنوعة كإضافتها للسلطة أو عمل عصير الأفوكادو منها، وخلال السطور التالي ينشر لكم موقع " الموجز" طريقة عمل عصير الأفوكادو .

مقادير عصير الأفوكادو

- لتحضير القشطة :

حليب : ليتر (كامل الدسم)

الخل الأبيض : ربع كوب

القشطة : علبة

- الأفوكادو : 2 حبة (مقشر ومقطع)

- حليب : كوب

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- مكسرات : حسب الرغبة



طريقة عمل عصير الأفوكادو

لتحضير القشطة: ضعي الحليب في قدر على النار حتى يسخن، وقبل أن يصل إلى مرحلة الغليان ارفعيه عن النار وأضيفي الخل الأبيض وحركي قليلاً.

عندما يفصل الحليب صفي القشطة جيداً وضعيها بالثلاجة حتى تبرد تماماً.

في الخلاط الكهربائي ضعي الأفوكادو المقطع، والحليب، وحلي بالعسل، واخلطي جيداً حتى يصبح المزيج ناعم القوام.

اخلطي القشطة الباردة مع علبة القشطة الجاهزة.

صبي عصير الأفوكادو في الأكواب وضعي القشطة على الوجه، ثم زينيه بالمكسرات وقدميه.



فوائد عصير الافوكادو

تتمتع الأفوكادو بالعديد من الفوائد الصحية التي لا يعرفها كثيرون عنها، إذ تعد مصدرا للدهون غير الضارة، ويمكن تناولها بطرق متنوعة كإضافتها للسلطة أو عمل عصير منها.

ووفق العديد من الدراسات الطبية وتلك المتخصصة بالتغذية، فإن للأفوكادو فوائد كثيرة أبرزها:

-تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية، أن الذين تناولوا وجبتين على الأقل من الأفوكادو أسبوعيا كانت فرص إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية أقل بنسبة 15 في المئة مقارنة بمن لم يأكلوا هذه الثمار.

-يدعم صحة الأمعاء

توصلت دراسة نشرت نتائجها في مجلة التغذية الأميركية، إلى أن من يتناول ثمار الأفوكادو يوميا، لوحظ لديهم تركيز أعلى من ميكروبات الأمعاء المفيدة، وفقما نقل موقع "فيجيتيريان".

وفق دراسة أجراها باحثون في جامعة "إلينوي" الأميركية سنة 2021، فإن تناول النساء ثمرة أفوكادو يوميا، ساعدهن على خفض كمية دهون البطن العميقة، هذا إلى جانب تنزيل مستويات الكوليسترول الضار.

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