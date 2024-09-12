أسهل طريقة عمل الفينو في البيت.. خطوات ومكونات بسيطة تعرفي عليها

يبحث العديد من أولياء الأمور عن طريقة عمل الفينو في البيت ،وذلك تزامنًا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد ،حيث يفضل العديد من الاطفال تناول وجبياتهم في خبز الفينو لذلك تبحث الأمهات عن طريقة خز الفينو في يالمنزل بطريقة صحية.

طريقة عمل الفينو في البيت بسهولة

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي، طريقة عمل الفينو فيي البيا :

المكونات:

1 عبوة خميرة جافة نشطة

1 / 4 أكواب ماء دافئ

3 ملاعق كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة كبيرة ملح

2 ملاعق طعام من الزيت

4 أكواب دقيق أبيض

طريقة تحضير العيش الفينو فى البيت

-نقوم بإذابة الخميرة و 1/2 ملعقة صغيرة من السكر في الماء الدافئ

-قومى بخفق 3 ملاعق كبيرة من السكر والملح و 3 أكواب من الدقيق معًا

-ضعى الزيت في خليط الخميرة لتصب في خليط الدقيق وتضرب حتى تصبح ناعمة.

-اسكبي كمية كافية من الدقيق المتبقي، لتشكيل عجينة ناعمة.

-اعجنى الخليط حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة مدة حوالي 8-10 دقائق

-ضعيها في وعاء مدهون بالزيت غطيها واتركيها ساعتين ترتفع في مكان دافئ حتى تتضاعف الكمية ثم قسمى نصفين على شكل رغيف ضعيها في صنية على شكل مستطيل غطيها واتركيها مرة ثانية ترتفع حتى تتضاعف 2 ساعة.

-ثم ادخلي العجينة الفرن في درجة حرارة 375 درجة حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ويصبح الخبز مجوفاً عندما ينقر.

طريقة عمل الفينو

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز

المكونات:

نصف كيلو دقيق.

ربع كوب سكر.

كوب ماء دافئ.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقتين زيت.



طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز

ضعي مقدار الدقيق في بولة كبيرة، وأضيفي له السكر والخميرة ورشة الملح قلبي المقادير الجافة مع بعضها ثم أضيفي الماء تدريجيا وقلبي بيديكِ المكونات.

أضيفي ملعقتين من الزيت ثم أكملي عجن، استمري في عجن العيش الفينو مدة 5 دقائق متواصل حتى تصبح العجينة مطاطية.

كوري العجينة ثم قسميها إلى كرات صغيرة متساوية الحجم على أن تكون وزن كل قطعة 45 جرام تقريبا ،ثم فردي كل قطعة من العجين بشكل بيضاوي بسمك 2 سم ثم لفيه رول أسطواني وأغلقي الأطراف جيدا.

كرري نفس الخطوة مع باقي كمية قطع عجينة العيش الفينو ثم رصي الأرغفة في صاج كبير، وبعد ذلك غلفي الصاج بكيس نايلون واتركي أرغفة العيش الفينو مدة ساعة لتختمر وستلاحظين كبر حجم الفينو.

أدخلي الصاج إلى الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة واتركيه ينضج خلال 15 دقيقة على الأكثر.

أقرا أيضًا:

طريقة عمل الزلابية زي المحلات بكل سهولة.. وصفة سهلة ولذيذة

أسهل طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل خلال دقائق