طريقة عمل البيتزا في البيت بكل سهولة بالصور.. وماهي مكوناتها

طريقة عمل البيتزا في البيت.. يبحث عدد كبير من الأمهات عن طريقة عمل البيتزا في المنزل بكل سهولة، نظرا لشهرتها بين الاطفال والكبار، حيث تُعتبر البيتزا خياراً شائعاً عند الأطفال، لكن في المقابل ترفض معظم الأمهات إقبال أطفالها على هذه الوصفة في المطاعم الخارجية لعدم ضمان نظافتها.

لذلك يقدم لكم الموجز خلال السطور التالية أفضل طريقة لعمل وصفة البيتزا في المنزل.

طريقة عمل عجينة البيتزا المقادير:

- ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة.

- كوب من الماء الدافئ.

- نصف ملعقة كبيرة من السكر.

- ملعقة كبيرة من الزيت.

- 2 كوب ونصف من الدقيق.

مقادير صوص البيتزا:

- ثلث كوب من زيت الزيتون.

- بصلة مفرومة.

- 5 فص ثوم مفروم.

- 4 كوب من صلصة الطماطم.

- ملعقة ونصف أوريجانو مجفف.

- 2 ملعقة كبيرة من الريحان المجفف، حسب الرغبة.

-سكر.

- ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل البيتزا

1- تخلط الخميرة مع السكر ويوضع بالماء وتقلب حتى تذوب.

2-نخلط الدقيق مع الزيت وكوب ماء دافئ وخليط الخميرة، وتقلب المكونات جيدًا حتى نحصل على عجينة.

3- تترك العجينة مغطاه فى مكان دافئ لمدة لا تقل عن ربع الساعة.

4- في حلة على النار نضع زيت الزيتون حتى يدفئ فقط ويضاف البصل ويشوح على النار.

5- يضاف الثوم وصلصة الطماطم.

6- نضع الأوريجانو والريحان والسكر، وتتبل بالملح والفلفل وتترك على النار الهادئة لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

7- بعد أن يبرد يتم وضعه في الخلاط الكهربائي.

8- فرد العجينة في صينية وتدهن بالصلصة، ويضاف إليها شرائح من الطماطم والبصل والموتزريلا ومن الممكن إضافة التونة أو الدجاج.

10- توضع الصينية بالفرن و تترك لمدة ربع ساعة تقريباً حتى تمام النضج بعد الحصول على اللون الذهبي.

بيتزا

طريقة عمل البيتزا السريعة:

المقادير:

ـ نصف كيلو دقيق.

ـ ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ـ 3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

ـ ملعقة صغيرة مملح.

- ملعقة صغيرة زعتر.

ـ ملعقة صغيرة سكر أبيض.

ـ ربع لتر ماء دافئ.

الطريقة:

1- يخلط الدقيق مع الملح والسكر.

2- يضاف الزعتر والخميرة وتخلط المكونات جيداً وتعجن.

3- تترك العجينة لمدة لا تقل عن 10 دقائق ويتم إحضار صينية وتدهن بالزيت.

4- تفرد العجينة ويضاف إليها الصلصة ويرش عليها القليل من الزعتر، ويضاف لها الخضروات المختلفة والجبن الموتزريلا.

5- توضع الصينية بالفرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة لا تقل عن الثلث ساعة حتى تنضج البيتزا.

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