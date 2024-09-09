بخطوات بسيطة.. طريقة عمل المكرونة البشاميل

طريقة عمل المكرونة البشاميل بالتفصيل.. المكرونة البشاميل هي واحدة من الأطباق الشهية والشهيرة في المطبخ العربي، خاصة في المطبخ المصري. تتكون من طبقات من المكرونة المطبوخة تُغطى بصلصة البشاميل واللحم المفروم، ثم تُخبز في الفرن. إليك طريقة عملها بالتفصيل عبر الموجز:

مكونات المكرونة البشاميل

مكونات المكرونة البشاميل

500 جرام مكرونة (قُطَع)

ماء (لسلق المكرونة)

ملح (للسلق)

المكرونة البشاميل

حشو المكرونة البشاميل

500 جرام لحم مفروم

1 بصلة كبيرة، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 كوب عصير طماطم (أو طماطم مفرومة)



2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1/2 ملعقة صغيرة كمون (اختياري)

1/2 كوب بقدونس مفروم (اختياري)

لصلصة البشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 كوب حليب

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة جوز الطيب (اختياري)

طريقة تحضير المكرونة البشاميل

1. تحضير المكرونة البشاميل

في وعاء كبير، اغلي كمية من الماء مع قليل من الملح.

أضف المكرونة واطبخها حتى تنضج، ثم صفّها واشطفها بالماء البارد لتجنب التصاقها.

2. تحضير الحشو

سخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضف البصل المفروم وقلّب حتى يصبح شفافاً.

أضف الثوم وقلّب لمدة دقيقة إضافية.

أضف اللحم المفروم وقلبه حتى يتغير لونه وينضج.

أضف عصير الطماطم، صلصة الطماطم، الملح، الفلفل، البهارات، والكمون. اترك الخليط يغلي حتى تتبخر السوائل وتصبح الصلصة كثيفة.

إذا رغبت، أضف البقدونس المفروم.

3. تحضير صلصة البشاميل

في قدر متوسط، سخن الزبدة حتى تذوب.

أضف الدقيق وقلّب جيداً حتى يتحول لونه إلى الذهبي (حافظ على النار منخفضة لتجنب حرق الدقيق).

أضف الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التحريك لضمان عدم تكون كتل.

اترك الصلصة تغلي قليلاً حتى تتكاثف، ثم أضف الملح والفلفل وجوز الطيب (إذا كنت تستخدمه).

4. تجميع طبق المكرونة البشاميل

سخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في طبق فرن مدهون بالقليل من الزبدة أو الزيت، ضع طبقة من المكرونة.

أضف فوقها طبقة من الحشو.

ضع طبقة أخرى من المكرونة فوق الحشو.

صب صلصة البشاميل فوق الطبقات حتى تغطيها بالكامل.

يمكنك إضافة قليل من الجبنة المبشورة على السطح إذا رغبت.

5. تسوية المكرونة البشاميل

ضع الطبق في الفرن واخبزه لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يتحمر سطحه ويصبح لون البشاميل ذهبياً.

اترك المكرونة البشاميل لتبرد قليلاً قبل تقديمها

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