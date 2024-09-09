بمذاق شهي ورائحة جذابة.. طريقة عمل كيك الشيكولاتة



طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالتفصيل.. كيك الشوكولاتة هو حلوى شهيرة محبوبة من قبل الكثيرين. تتسم بكونها لا تستغرق الكثير من الوقت، كما أنه يمكن تحضيرها خلال دقائق معدودة، وبخلاف مذاقها فإنها تتميز برائحة جيدة وجذابة، لذلك يشتهي تناولها الكبار والصغار. وإليك يستعرض الموجز خلال السطور التالية طريقة عمل كيك الشيكولاتة:



مقادير كيك الشيكولاتة

كوبين من الدقيق

كوب إلا ربع من الكاكاو البودرة

كوب ونصف من السكر

ملعقة ونصف من البيكنج باودر

ملعقة ونصف من البيكنج صودا

نصف ملعقة من الملح

2 حبة من البيض

كوب من الحليب

نصف كوب من الزيت النباتي

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

كوب من الماء الساخن

طريقة عمل كيك الشيكولاتة



طريقة تحضير كيك الشيكولاتة



تحضير الفرن والقوالب

سخن الفرن إلى 175 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

دهن قالبين مستديرين (مقاس 20 سم) بالزيت ورشه بالدقيق، أو يمكنك استخدام ورق الخبز.



خلط المكونات الجافة

في وعاء كبير، امزج الدقيق، الكاكاو، السكر، البيكنج باودر، البيكنج صودا، والملح.



خلط المكونات الرطبة

في وعاء آخر، اخفق البيض ثم أضف الحليب، الزيت، والفانيليا. اخلط جيداً حتى تمتزج المكونات.



دمج مكونات كيك الشيكولاتة

أضف خليط المكونات الرطبة إلى المكونات الجافة وامزجها جيداً باستخدام ملعقة خشبية أو خلاط كهربائي على سرعة منخفضة حتى تتجانس.

إضافة الماء الساخن

أضف الماء الساخن إلى الخليط، واخلط حتى تحصل على خليط سلس. سيكون الخليط سائلًا بعض الشيء، وهذا طبيعي.

خبز كيك الشيكولاتة

صب الخليط في القوالب المعدة.

اخبز في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط الكعكة.

تبريد كيك الشيكولاتة

اترك الكيك ليبرد في القوالب لمدة 10 دقائق، ثم أخرجهما واتركه يبرد تماماً على شبكة تبريد.



تزيين كيك الشيكولاتة

يمكنك تزيين الكيك بطبقة من كريمة الشوكولاتة أو أي تزيين تفضله.

نصائح عند عمل كيك الشيكولاتة

تأكد من قياس المكونات بدقة للحصول على أفضل النتائج.

إذا أردت كيكًا أكثر رطوبة، يمكنك إضافة ملعقتين كبيرتين من القهوة القوية إلى الخليط.

اقرأ أيضاً

جهزها الآن.. طريقة عمل الكيكة في البيت بخطوات ومكونات بسيطة.. «اعرفي الطريقة»