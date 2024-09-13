طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ داخل الفرن.. بطعم مميز وبكل سهولة

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ.. يعشق الكثير من الأشخاص صينية البطاطس بالفراخ داخل الفرن، لذلك يقدم لكم موقع الموجز خلال السطور التالية طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بالفرن بطعم مميز.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

يتسائل الكثير من الأمهات عبر محركات البحث جوجل، عن طرق مبتكرة لتحضير صينية البطاطس بالفراخ داخل الفرن بطعم مميز.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ داخل الفرن

المكونات

2 عدد بصلة وسط

كيلو بطاطس مقطعة شرائح

نصف كيلو طماطم

فلفل أخضر ثمرة واحدة

دجاجة كاملة أو مقطعة أو دبابيس فراخ

كوب ماء

3 ملاعق طعام زيت

ملح

2 ملعقة صغيرة بهار مشكل

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة من الكزبرة

ملعقة صغيرة قرفة وكمون

نصف ملعقة فلفل أسود

٧ فص ثوم

ملعقة صلصة طماطم

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ :

طريقة التحضير:

1- نقوم بتتبيل الدجاج فى البهارات و الصلصة مع عمل ثقوب في الدجاج بالسكينة ونتركها لمدة ساعة على الأقل.

2-توضع الطماطم و الثوم و نصف كوب ماء في الخلاط الكهربائي و تخلط جيدا.

3- يقطع البصل ويضاف إليه الفلفل الاسود في صينية الفرن و رشة بهارات ثم تضاف شرائح البطاطس و الفلفل الاخضر و تقلب مع البصل.

4-ثم نرص الدجاج وبقية البهارات على وجه الصينية ونضع عصير الطماطم مع الثوم و كوب الماء و الزيت ثم تغطية الصينية.

5- نضع الصينية على البوتاجاز من أعلى لمدة 15 دقيقة حتى يسخن الفرن، ثم نضعها بعدها داخل الفرن لتنضج خلال حوالى نصف ساعة ال ساعة حسب حجم الدجاج، أو توضع علي نار هادية علي البوتاجاز لمدة ساعة مع أحكام الغطاء عليها حتي ينضج الدجاج و بالهنا و الشفا.

طريقة عمل صينية بطاطس بالصلصة البيضاء

يعشق بعض الاشخاص صينية البطاطس بالصلصة البيضاء، لذلك يقدم لكم الموجز خلال السطور التالية طريقة عمل صينية البطاطس بالصلصة البيضاء بسهولة دون تسبيك.

طريقة عمل صينية البطاطس بالصلصة البيضاء بطعم مميز

المكونات

- بطاطس مقطعة حلقات متوسطة الحجم

- بصل حلقات

- فلفل رومى حلقات

- فلفل ألوان حلقات ( حسب الرغبة )

- ملعقة كبيرة زبدة

- ملعقة كبيرة زيت

- مرقة دجاج

- (ملح - فلفل أسود - بهارات - جوزة الطيب - حبهان - ورق لورا )

الطريقة:

1- نضع صينية على النار، وبعدم أن تسخن جيدًا، نضع فيها الزبدة والزيت والدجاج وحلقات البصل والفلفل.

2-نضع نصف كمية البهارات والتوابل ونُقلب جيدًا، حتى يأخذ الدجاج اللون الذهبى الفاتح.

3- نترك الدجاج يتخلص من السائل الموجود بها، ثم نُضيف لها كمية بسيطة من الماء بين الحين والآخر، حتى تنضج نصف نضج.

4- نضع حلقات البطاطس على الدجاج، وباقي البهارات والتوابل، ومرقة الدجاج، وكوب ماء مغلي، ونقلبهم جيدًا.

5- نترك مكونات الصينية تغلى لخمسة دقائق على النار، ثم نُدخِل الصينية الفرن، حتى تنضج البطاطس وتأخذ اللون الذهبى المُحمر.

6- تقدم صينية البطاطس البيضاء مع الأرز الأبيض، أو الخبز.

لذيذة.. طريقة تحضير سمك الفيليه مع السلطة الخضراء

في موسمها.. طرق لتخزين البطاطس فترات طويلة لضمان صلاحيتها