الآن أسعار البطاطس اليوم الأربعاء 4-9-2024 في سوق العبور

يبحث العديد من المواطنين والتجار عن أسعار البطاطس اليوم الأربعاء 4-9-2024 في سوق العبور، حيث يتساءل الكثيرين عن هل ارتفعت أسعار البطاطس اليوم أم لا؟.

فوائد البطاطس لصحة الإنسان

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي فوائد البطاطس:



وتقوم البطاطس بتعزيز صحة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف، كما تعزز صحة القلب نتيجة احتواء البطاطا على نسبة عالية من البوتاسيوم، وأيضًا صحة الجلد والتئام الجروح بسبب احتواء البطاطا على فيتامين ج.

وتحتوي البطاطس على عدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجهاز المناعي، لذلك فهي تقوي المناعة، وأيضًا تعزز مستويات الطاقة ومخزون الطاقة في الجسم.

اسعار البطاطس اليوم الأربعاء في سوق العبور

وتراوح سعر كيلو البطاطس في سوق العبور من 18 إلى 23 جنيهًا.

أسعار البطاطس اليوم



أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في سوق العبور

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 20إلى 25جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 10 إلى15جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 27 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 5 إلى 8 جنيهات



الجدير بالذكر، إن هناك انواع كثيرة من البطاطس موجودة في الأسواق، فمنها النوع الخاص بالطبخ ومنها النوع المخصص للتحمير، ومنها الأنواع التي تصلح لعمل الشيبس.

أسعار البطاطس

أنواع البطاطس

-بطاطس القلي ⁦ويكون لونها فاتح وعند تقشيرها نجد بها نشأ وتكون جامدة جدا من الداخل ولونها يميل للبياض وإذا تم طبخها تحتاج لوقت أطول.

بطاطس الطبخ، ويكون لونها غامق وعند تقشيرها تكون ناعمة من الداخل ولونها يميل إلى الصفار ولو تم قليها تتشرب الزيت ويتحول لونها إلى البني الغامق وتكون غير مكتملة السواء وتقوم بامتصاص الطعام أكتر في التسوية.

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