طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات.. خطوات بالتفصيل

طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات.. شاورما الفراخ هي واحدة من الأطباق الشهيرة التي تستقطب العديد من عشاق الطعام بفضل نكهتها المميزة والمتنوعة، و تُعتبر الشاورما من الأطعمة السريعة والمحببة في الكثير من المطاعم، ولكن يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة للغاية.

طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات

وتعد واحدة من أشهى وأبسط الوجبات التي يفضلها الكثيرون بفضل طعمها الرائع وسهولة تناولها في أي مكان. سواء كنت في رحلة على البحر، في النادي، أو حتى في السيارة، تقدم شاورما الفراخ وجبة لذيذة ومريحة. هذا السبب هو ما يجعلها خياراً شائعاً بين أفراد الأسرة، وتبحث العديد من ربات البيوت عن الطريقة المثلى لتحضيرها في المنزل، بحيث تكون على نفس جودة الشاورما التي تُعد في المطاعم والمحلات، ولكن دون الحاجة لمكونات باهظة الثمن.

طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات فى المنزل

يرصد لكم الموجز خلال السطور التالية طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات.

مكونات شاورما الفراخ

للتتبيلة:

1 كيلو صدور دجاج (مقطع شرائح رفيعة)

2 ملعقة كبيرة زبادي

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل أبيض أو خل تفاح

4 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة بهارات شاورما (يمكن شراؤها جاهزة أو تحضيرها منزليًا)

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة (اختياري)

ملح حسب الذوق

للتقديم:

خبز شاورما أو خبز عربي

طحينة

سلطة (خيار، طماطم، بصل، خس، فلفل رومي)

مخللات (اختياري)

طريقة تحضير شاورما الفراخ

تحضير التتبيلة:

في وعاء كبير، اخلط الزبادي، زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل، الثوم المفروم، وبهارات الشاورما.

أضف الكمون، البابريكا، الكركم، الفلفل الأسود، القرفة (إذا كنت تستخدمها)، والملح. اخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

تتبيل الدجاج:

ضع شرائح الدجاج في وعاء التتبيلة، وحرّكها جيدًا لتتأكد من تغليف كل قطعة من الدجاج بالتتبيلة.

غطِّ الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، ويفضل أن تتركه طوال الليل للحصول على نكهة أفضل.

طهي الدجاج:

سخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية وأضف قليل من الزيت.

أضف شرائح الدجاج إلى المقلاة الساخنة، واطبخها حتى تنضج تمامًا وتحصل على لون بني ذهبي من الجهتين، حوالي 5-7 دقائق لكل جانب. تأكد من طهي الدجاج بالكامل وعدم بقاء أي أجزاء غير ناضجة.

تحضير الخبز والسلطة:

سخن الخبز في مقلاة أو في فرن، ثم قم بتقطيعه إلى قطع مناسبة.

حضر السلطة بتقطيع الخيار والطماطم والبصل والخس والفلفل الرومي إلى قطع صغيرة، وتبليها بالملح وعصير الليمون إذا رغبت.

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