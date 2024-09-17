طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنه المثلثات.. خطوات بسيطة وطريقة سهلة

يبحث العديد من السيدات وأولياء الأمورعن طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنه المثلثات، وذلك تزامنًا مع دخول المدراس حيث يفضل العديد من الأطفال تناول اللانشون في الفترات الدراسية.

طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنه المثلثات

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي طريقة عمل طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنه المثلثات كالتالي:

المكونات

4 بيضات 5 قطع جبنة مثلثات. 2 مكعب مرقة لحمة. ½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون. 1 ملعقة كبيرة بابريكا. 1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة. ملعقة كبيرة بودرة بصل. كوب دقيق. ½ كوب زيت. لون طعام صحي ملح فلفل أسود زيتون مقطع حلقات فلفل أسود.





طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنه المثلثات

تمزج جميع المكونات معًا في الخلاط وتخلط جيدًا للحصول على قوام متماسك.

ضعي إناء به ماء وفير على النار حتى تغلي.

صبي الخليط في كيس بلاستيك شفاف مع ربط الجهة المغلقة من الكيس لتحصلي على شكل أسطوانة.

اربطي الكيس من الناحية المفتوحة مع التأكد من تفريغ الهواء الموجود به لتحصلي على شكل اسطواني لقالب اللانشون.

غلفي الكيس بورق فويل واتركيه في الماء المغلي لمدة ساعة حتى ينضج.

بعد إخراج الكيس من الماء اتركيه جانبًا ليبرد ثم بعد ذلك قطعيه شرائح رفيعة.





طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنه المثلثات

مقادير طريقة أخرى لعمل اللانشون بالجبنة المثلثات

المقادير

3 قطع من الجبنة المثلثات. 3 بيضات. 3 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض الفاخر. 1/2 كوب من الزيت النباتي. 1 فص صغير من الثوم. 1 مكعب مرقة دجاج أو لحمة حسب الرغبة. 1 ملعقة كبيرة من البصل البودرة. نصف ملعقة كبيرة من البابريكا. نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة من الحبهان البودرة.

طريقة عمل اللانشون بالجبنة المثلثات

نضرب في الخلاط، الزيت مع الجبنة المثلثات، والبيض والدقيق، حتى اختلاط المكونات معًا بشكل جيد.

نضع الملح والفلفل الأسود، والبابريكا، وكعب المرقة مع باقي البهارات المذكورة ضمن مقادير طريقة عمل اللانشون البيتي بالجبنة المثلثات.

نضع قطعة من الورق الفويل، داخل قالب كيك مستطيل الشكل، ثم نصب خليط طريقة عمل اللانشون بالجبنة المثلثات في البيت.

نضيف كوبين من الماء المغلي في وعاء عميق، وبعد ذلك نضع بداخله رول اللانشون.

نترك اللانشون لمدة ساعة على النار حتى يستوي تمامًا.

نخرج اللانشون البيتي من الماء المغلي.

نحتفظ باللانشون في الثلاجة لمدة ليلة كاملة على أقل تقدير، ثم نقطعه إلى شرائح، ونضعها داخل العيش الفينو.



أقرأ أيضًا:

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة



أفضل وأسرع طريقة عمل آيس كوفي في المنزل