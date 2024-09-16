أفضل طريقة عمل الجندوفلى بأسهل الخطوات

طريقة عمل الجندوفلى من وصفات الأكلات البحرية التي يهتم بها الكثير من الأشخاص، وبخاصة الراغبين في الحصول على وجبة غير تقليدية تحتوي على فوائد غذائية متعددة.

ولتجديد السفرة بواحدة من أهم المأكولات البحرية، يستعرض الموجز في السطور القادمة طريقة عمل الجندوفلى بأسهل الخطوات.

فوائد الجندوفلى للصحة

الجندوفلى من الأكلات البحرية التي لها العديد من الفوائد الصحية، والتي تحرص الكثير من السيدات على تقديمها إلى أسرهن وبخاصة الأطفال.

ومن أهم فوائد الجندوفلى الصحية:

منع أمراض القلب مثل مرض الشريان التاجى

غني بالأوميجا.

ينظم ضغط الدم

يحمي من الإصابة بمرض الكلى والسكتة الدماغية

غنى بعدد من الفيتامينات ومنها فيتامين B12 فيتامين B-12

طريقة عمل الجندوفلى

المقادير:

كيلو من الجندوفلي.

2 بصلة متوسطة الحجم.

حزمة من الكرفس.

2 ثمرة من الفلفل الأخضر.

3 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثمرتان من الليمون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الجندوفلى

قومي بغلي الماء قبل إضافة الجندوفلي إليه، وتركه لمدة 10 دقائق تقريبًا.

يُشطف الجندوفلي بشكل جيد بعد الغليان، ويترك ليبرد قليلًا.

في إناء على النار، ضعي قطع البصل صغيرة الحجم، والتوابل والثوم، والكرفس والجندوفلي، وقومي بالتقليب جيدًا.

ضعي كوبًا ونصفًا من الماء في الإناءعلى درجة الحرارة المتوسطة، ويترك إلى الغليان، مع مراعاة الاستمرار في التقليب.

اضافة ملعقتين من الزيت النباتي، وعصير الليمون، والتقليب إلى أن تجف المياه.

يرفع من على النار، ويوضع في طبق التقديم، ويقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الجندوفلى طاجن

المقادير:

4 فصوص من الثوم المفروم فرمًا ناعمًا.

2 حبة من الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كيلو من الجندوفلي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

حزمة من البقدونس المفروم فرمًا ناعمًا.

طريقة التحضير:

قومي بوضع الجندوفلي في الماء، وغسله جيدًا للتخلص من الرمال.

امزجي ما بين الثوم والبقدونس المفروم معًا جيدًا.

قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود والجندوفلي.

يوضع الخليط في طاجن، ويتم إضافة الزبدة على الوجه.

يوضع الطاجن في الفرن في درجة حرارة متوسطة لمدة نصف الساعة تقريبًا.

يخرج الطاجن من الفرن، ويتم عصر الليمون على الوجه.

يوضع في طبق التقديم، ويقدم وبالهناء والشفاء.

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