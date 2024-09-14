أسهل وأفضل طريقة عمل الكبسة باللحمة في المنزل

يبحث العديد من ربات المنازل عن طريقة عمل الكبسة باللحمة حيث تعد أفضل وجبة للعزومات العائلية لأنها واحدة من الأطباق التقليدية التي تجمع بين النكهات الشهية والمكونات الغنية حيث تعُد وجبة مفضلة في العديد من الدول العربية، وخاصة في الخليج العربي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن طريقة عمل الكبسة باللحمة في المنزل بطريقة سهلة دون تعقيد، بالإضافة معرفة التوابل المخصصة لوضعها للحصول على نكهة لذيذة حيث يمكنك طبخها بكذا طريقة مختلفة فيمكنك أن تعمل طريقة عمل الكبسة باللحمة المسلوقة أيضًا.

طريقة عمل الكبسة باللحمة

تفاصيل طريقة عمل الكبسة باللحمة

تبدأ الخطوة الأولى من طريقة عمل الكبسة باللحمة بتحضير اللحمة، حيث تُطهى ببطء مع البصل والثوم والتوابل مثل القرفة والهيل والكمون، مما يضيف نكهة غنية وعميقة للحم، وبعد طهي اللحمة، تُضاف الطماطم والمرق والأرز إلى القدر، وتُترك المكونات لتغلي على نار هادئة حتى ينضج الأرز ويمتص نكهات التوابل واللحمة.

والخطوة الثانية الاختيارية من طريقة عمل الكبسة باللحمة يمكنك تقديم الكبسة باللحمة عادةً مزينة بالمكسرات المحمصة والزبيب، مما يضيف لمسة من الحلاوة والقيمة الغذائية للطبق، ويمكن تناول الكبسة بجانب السلطة أو اللبن الزبادي.

ما هي بهارات الكبسة اللحم؟

تشمل بهارات الكبسة من التوابل الكمون، الهيل، الفلفل الأسود، القرفة، الزنجبيل، الخولنجان، الكزبرة، والقرنفل، وتُستخدم هذه البهارات لإضفاء نكهة غنية ومميزة على طبق الكبسة باللحمة، مما يعزز طعم الأرز واللحمة ويضيف لمسة شهية للطبق.

طريقة عمل الكبسة باللحمة المسلوقة

الخطوة الأولى من طريقة عمل الكبسة باللحمة المسلوقة يجب عليكِ أولًا غسل اللحم جيدًا ثم ضعِ في وعاء ويُغمر بالماء الساخن لإزالة الزفرة، بعد التخلص من الماء، يُغسل اللحم مرة أخرى ويُصفى، ويُضاف اللحم إلى طنجرة الضغط مع بصلة صغيرة.

طريقة عمل الكبسة باللحمة

وفي الخطوة الثانية يمكنكِ إضافة بهارات ناعمة وصحيحة، قطعة زنجبيل، ورشة كركم، ويُغطى بالماء، تُغلق الطنجرة وتُترك على النار حتى ينضج اللحم، وبعد ذلك ينقع الأرز في الماء لمدة نصف ساعة، ثم يُغسل ويُصفى.

وفي الخطو الثالثة في طنجرة أخرى ، يُضاف السمن أو الزيت، ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يدبل، يُضاف الطماطم، الجزر، ومعجون الطماطم، ويُقلب حتى تتجانس المكونات، وبعد ذلك يُضاف الزبيب ويُقلب قليلاً، ثم تُضاف البهارات والملح، ويُضاف اللحم المسلوق مع ماء اللحم.

وبعد ذلك يُضاف الأرز ويُترك ليغلي، ثم يُخفف النار ويُترك حتى ينضج الأرز، وبعد ذلك اسكبِ الكبسة في طبق التقديم وتُزين حسب الرغبة، وتُقدم مع سلطة الخضار أو سلطة اللبن والخيار.

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