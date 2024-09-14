أفضل طريقة عمل زبدة الفول السوداني في المنزل مع المقادير

تعد زبدة الفول السوداني، مصدر للطاقة والمغذيات الغنية بالبروتينات والدهون والقليلة بالكربوهيدرات، ويمكن مزجها مع العديد من الأطعمة لزيادة القيمة الغذائية مثل التفاح، والبسكويت، لذا نقدم لكم من خلال الموجز، طريقة عمل زبدة الفول السوداني.

طريقة عمل زبدة الفول السوداني

المقادير

2 كوب فول سوداني مقشر

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة عسل

طريقة عمل زبدة الفول السوداني



طريقة زبدة الفول السوداني

قم بتحضير الفول السوداني في صينية.

سخني الفول السوداني في الفرن لمدة ربع ساعة.

ضعي الفول السوداني في محضرة الطعام وهو ساخن.

اطحنيه لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونه بنيًا.

أضيفي الزيت والملح والعسل واخلطي مرة أخرى.

سيتحول الفول السوداني إلى زبدة يمكن وضعها في الثلاجة للحفظ.

زبدة الفول السوداني للرجيم

كوب فول سوداني

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة سكر دايت

طريقة عمل زبدة الفول السوداني للرجيم

أحضري المطحنة وضعي بها الفول السوداني حتى يتحول إلى قوام كريمي.

أضيفي الفانيليا والسكر الدايت واطحني مرة أخرى.

احفظي زبدة الفول السوداني في الثلاجة.

القيمة الغذائية في زبدة الفول السوداني

تحتوي 2 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 190 سعر حراري.

الكربوهيدرات: 8 جرام.

الألياف: 2 جرام.

البروتين: 7 جرام.

الدهون: 16 جرام. (3) (4)



فوائد زبدة الفول السوداني

1. مصدر للطاقة والمغذيات

2. غنية بالفيتامينات والمعادن

3. مواد مقاومة للأمراض

المواد المضادة للأكسدة: مثل حمض الكوماريك-ب، الذي قد يمتلك خصائص مضادة لسرطان المعدة.

مادة ريسفيراترول: التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كميات صغيرة من إنزيم كيو 10: وهو عنصر غذائي مهم في عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.

كميات بسيطة من بيتا سيتوستيرول: وهي مغذيات قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان.

4. خسارة الوزن.

5. السيطرة على سكر الدم.

6. تعزيز صحة القلب.

7. الحماية من أمراض الثدي.

8. المساعدة على بناء العضلات، خاصة في رياضات كمال الأجسام.

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