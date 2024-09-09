تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي.. تعرف على فوائد البلح لصحة الإنسان

يعد البلح من الفواكه الذي يفضلها العديد من الأشخاص نظرًا لفوائدها العديدة لصحة الإنسان، حيث يحتوي البلح على العديد من العناصر الغذائية.

فوائد البلح لصحة الإنسان

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي فوائد البلح لصحة الإنسان خاصة في موسمه:

تعزيز صحة القلب، حيث يعد البلح مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، وهو المعدن المهم لعمل عضلة القلب والذي أثبتت الأبحاث دوره الكبير في الوقاية من الجلطات وأمراض القلب والشرايين، كما يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم وضبطه، والمحافظة على توازن السوائل في الجسم، وبالتالي له دور كبير في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز وتقوية صحة العظام، وذلك لأنه يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم وهو المعدن الأهم للعظام ونموها، حيث يلعب دورًا هامًا في الوقاية من هشاشة العظام وترققها.

فوائد التمر لصحة الإنسان

-تعزيز صحة الجهاز الهضمي، يعد التمر مصدر غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، حيث يعزز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من بعض الاضطرابات المعوية.

فوائد البلح

-علاج فقر الدم، فهو مصدرًا ممتازًا للعديد من المعادن ومن بينها الحديد، ما يجعل التمر يلعب دورًا جيدًا في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الـحديد، كما يساعد الحديد على إمداد الجسم بالطاقة والتخلص من التعب الناتج عن فقر الدم.

-توفير الطاقة للجسم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، مثل: الجلوكوز والسكروز والفركتوز وجميعها تمد الجسم بالطاقة، وترفع مستويات السكر في الدم، وقد تكون وجبة خفيفة مثالية ومناسبة خاصة ما قبل التمرين للرياضين.

الجدير بالذكر إن مصر الأولى عالميا فى إنتاج التمور بمعدل سنوي 1.8 مليون طن بنسبة 18% من الإجمالي العالمى، حيث تحتل مصر المرتبة الـ11 عالميا فى تصدير التمور فى عام 2021 بقيمة بلغت 50 مليون دولار.

فوائد البلح

وتعد مصر الأولى عربيا في إنتاج التمور بنسبة 23%، لكن حجم الصادرات يسجل 2.7% من إنتاجها، حيث يبلغ حجم تصدير التمور في مصر 50 ألف طن فقط بسبب نقص المخازن المُبردة.

وتمتلك مصر تمتلك 15.5 مليون نخلة بمتوسط إنتاجية 111 كيلوجراما للواحدة، كما تمتلك مصر 30 صنفا من التمور أبرزها السيوى والحيانى والزغلول والبارحى والعمرى والبرتمودا والساكوتى.

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