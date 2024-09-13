للاستيقاظ مبكرا.. أطعمة ومشروبات ممنوع تناولها للأبناء قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025

مشروبات ممنوع تناولها للأبناء للاستيقاظ مبكرا قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025، تتصدر هذه الكلمات محرك البحث العالمي جوجل من قبل الأمهات، وذلك بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025، حيث يواجه بعض الأطفال صعوبة في الاستيقاظ مبكراً لمواكبة الجدول الدراسي المزدحم، وقد يكون السبب في ذلك بعض العادات الغذائية الخاطئة، وخاصةً المشروبات التي تتناولها قبل النوم أو خلال اليوم.

مشروبات ممنوع تناولها للأنباء للاستيقاظ مبكرا

يقدم لكم موقع الموجز، مشروبات ممنوع تناولها للأنباء للاستيقاظ مبكرا، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

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لماذا يؤثر ما نشربه على نومنا؟

دماغنا وجسمنا يعملان كآلة معقدة تتأثر بكل ما ندخله إليها، بما في ذلك المشروبات. بعض المشروبات تحتوي على مواد منبهة أو مثبطة تؤثر على دورة النوم الطبيعية. فمثلاً، الكافيين يحفز الجهاز العصبي ويجعلك تشعر باليقظة والانتباه، مما يجعل النوم صعباً.

بينما قد تسبب بعض المشروبات الأخرى اضطرابات هضمية أو تؤدي إلى التبول المتكرر خلال الليل، مما يعطل نومك ويجعلك تستيقظ متعبًا.

1. المشروبات التي تحتوي على الكافيين

يحتوي الشاي المثلج والشاي الفوار والقهوة وبعض أنواع مشروبات الطاقة على مادة الكافيين. لا ينبغي للأطفال تناول هذه المشروبات على الإطلاق، وخاصة قبل النوم لأنها تحتوي على مادة الكافيين المنبهة. قد يواجه طفلك صعوبة كبيرة في النوم بعد تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

مشروبات ممنوع تناولها للأنباء للاستيقاظ مبكرا

2. المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

يجب تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والمشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر قبل النوم. فقد يؤدي ذلك إلى تسوس الأسنان إذا نسي الطفل تنظيف أسنانه بالفرشاة قبل النوم. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى "ارتفاع السكر" وقد ترتبط بسلوكيات مفرطة النشاط.

3. الأطعمة المقلية

إذا كان الطعام المفضل لدى الصغير هو الدجاج المقلي أو البطاطس المقلية، فلا بأس من إعطائه ذلك من حين لآخر، ولكن ليس قبل النوم. فالأطعمة الدهنية تستغرق وقتًا أطول للهضم وقد تسبب عدم ارتياح في المعدة.

4. الشوكولاتة والحلوى والحلويات

تحتوي الشوكولاتة على كمية صغيرة من الكافيين، ممزوجة بكمية كبيرة من السكر. وكلاهما ليس مفيدًا على الإطلاق لمساعدة طفلك على الذهاب إلى الفراش.

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5. الفواكه المجففة أو المحفوظة

تعتبر الفاكهة مفيدة بشكل عام، ولكن الإفراط في تناول الفاكهة قبل النوم قد يجعل طفلك يحتاج إلى التبرز، مما يؤدي إلى تأخير موعد النوم. من الأفضل أن تقدمي له الفاكهة الطازجة في وقت مبكر من اليوم، أو على الأقل قبل ساعات قليلة من موعد النوم. تحتوي الفاكهة المجففة أو المحفوظة أيضًا على السكر والمواد الحافظة.

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