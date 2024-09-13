مشروبات تهدئ الأعصاب وتعزز جودة النوم.. ساخنة وبدون كافيين

مشروبات تهدئ الأعصاب وتعزز جودة النوم.. هناك مجموعة من المشروبات اللذيذة التي قد تساعدك إذا كنت تكافح من أجل إيجاد السلام في الليل، حيث تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين من جودة النوم، وذلك لخلوها من محفزات السهر والقلق مثل مادة الكافيين.

أفضل مشروبات لتهدئة الأعصاب قبل النوم

يقدم لكم موقع الموجز، أفضل مشروبات لتهدئة الأعصاب قبل النوم، حيث يمكنكم صنعها في المنزل للمساعدة في تحسين نومكم.

أفضل مشروبات لتهدئة الأعصاب قبل النوم

حليب دافئ

لقد استخدم الناس هذا العلاج القديم لمساعدتهم على الانجراف إلى عالم الأحلام لعقود من الزمن، ولا يزال خيارًا شائعًا اليوم، على الرغم من حقيقة الأبحاث تشير إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات أن الطقوس لها أي تأثير .

السبب وراء إصرار العديد من الأمهات والخبراء العلميين على شرب الحليب الدافئ هو أن الحليب يحتوي على كميات كبيرة من حمض التربتوفان الأميني. كما يوجد التربتوفان في الوجبات المليئة بالكربوهيدرات، وهو أحد الأسباب التي تجعل العديد من الأشخاص يشعرون بالنعاس بعد تناول وجبة كبيرة . بمجرد استهلاك التربتوفان، يتحول إلى هرمون الميلاتونين الطبيعي في الجسم، والذي يساعد على تنظيم حالة النوم الطبيعية لدينا.

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حليب اللوز

حليب اللوز قد يكون بديلاً رائعًا لتحفيز النوم، وذلك بعيدًا عن الحل التقليدي الذي يُستخدَم قبل النوم.

ووفقًا للدراسات، فإن وجود مادة السيروتونين في المخ قد يساعد في تحفيز النوم. وغالبًا ما تعتمد مستويات السيروتونين الصحية في الجهاز العصبي المركزي على وجود مادة التربتوفان، والتي توجد بشكل طبيعي في حليب البقر وحليب اللوز.

ويحتوي حليب اللوز أيضًا على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو عنصر غذائي مهم آخر يمكن أن يحسن نوعية النوم.

حليب الشعير

هذا المشروب الليلي هو مساعد رائع للنوم لأولئك الذين يفضلون المشروبات الدافئة والحليبية.

و يحتوي حليب الشعير على الكثير من فيتامين ب والزنك والحديد والفوسفور والمغنيسيوم - وهو مزيج من المعادن مثالي لمساعدتك على الاسترخاء قبل وقت النوم.

شاي حشيشة الهر

لقد تم استخدام جذر حشيشة الهر لعدة قرون كنوع من المهدئات في العالم الطبي.

كما تم استخدامه للمساعدة في تقليل مشاعر القلق وتعزيز الهدوء لدى الناس كعلاج طبيعي للتوتر.

ويُستخدم عشب حشيشة الهر الآن بشكل متكرر للمساعدة في علاج اضطرابات النوم، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من الأرق. وعادةً ما يتم دمجه مع بلسم الليمون والقفزات والأعشاب الأخرى المعروفة بأنها تسبب النعاس.

لسوء الحظ، فإن المشكلة الوحيدة في حل النوم هذا هي أنه يجب أن تكون على استعداد لأخذ فترات راحة منتظمة أثناء القيلولة،

حيث يمكن أن يصبح حشيشة الهر مسببًا للإدمان.

أفضل مشروبات لتهدئة الأعصاب قبل النوم

الشاي الأخضر الخالي من الكافيين

يحظى الشاي الأخضر باهتمام كبير في العالم الحديث اليوم بفضل قدرته على تعزيز فقدان الوزن. ومع ذلك، إذا قمت بإزالة الكافيين من الشاي الأخضر، فسوف يكون له أيضًا فوائد محفزة للنوم.

يحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني يُعرف باسم الثيانين ، والذي ثبت أنه يساعد في تقليل التوتر وتعزيز أنماط النوم الأكثر راحة. وفي حين أن مستويات الكافيين العالية في الشاي الأخضر العادي تلغي هذه الفوائد عندما تبدأ صباحك، فإن الخيارات الخالية من الكافيين يمكن أن تكون مثالية لوقت النوم.

شاي البابونج

شاي البابونج، مثل الحليب الدافئ، هو خيار تقليدي آخر في عالم حلول النوم الطبيعية. أوصى الخبراء باستخدام البابونج لسنوات كمساعد لمن يعانون من الأرق. غالبًا ما يكون هذا الشاي مهدئًا ومريحًا للغاية - بالإضافة إلى أنه خالٍ من الكافيين.

في بعض الأحيان، يقوم الأشخاص بدمج شاي البابونج مع علاجات طبيعية أخرى، مثل مكملات المغنيسيوم، للمساعدة في تعزيز التأثيرات.

على الرغم من أن أيًا من المشروبات المذكورة أعلاه لا يضمن لك النوم في ثوانٍ، إلا أنها تمتلك بعض الخصائص الطبيعية الرائعة التي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء والراحة بعد يوم طويل.

عند دمجها مع نصائح النوم الأخرى، قد تكون هذه المشروبات هي العلاج الذي تحتاجه لمحاربة الأرق.

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