بسبب الحر.. مشروبات منعشة تقضي على جفاف الجسم في للصيف

جفاف الجسم في الصيف يحدث بسبب فقدان السوائل من الجسم بشكل أسرع من استهلاكها، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى نقص في الترطيب. يتعرض الجسم لفقدان السوائل بشكل أكبر عبر التعرق، ولذا من المهم تعويض هذه السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

للتعامل مع جفاف الجسم في الصيف، يمكنك تناول المشروبات التالية:

جفاف الجسم في الحر

مشروبات تقضي على جفاف الجسم في الحر

1. **الماء**: يعتبر الماء الخيار الأفضل للحفاظ على ترطيب الجسم. يفضل شرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم.

2. **مشروبات الإلكتروليت**: مثل مشروبات الطاقة أو مشروبات الرياضة التي تحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم. هذه المشروبات تساعد في تعويض الإلكتروليتات التي قد تفقدها أثناء التعرق.

3. **عصائر الفواكه الطبيعية**: عصائر الفواكه الطازجة مثل عصير البطيخ، البرتقال، أو الليمون تحتوي على كميات كبيرة من الماء وتساهم في ترطيب الجسم.

4. **شاي الأعشاب البارد**: مثل شاي النعناع أو شاي الكركديه، والذي يمكن شربه بارداً أو مضافاً إليه مكعبات الثلج.

5. **الحليب**: يحتوي على نسبة جيدة من السوائل بالإضافة إلى العناصر الغذائية التي تساعد في ترطيب الجسم.

6. **مشروبات جوز الهند**: مياه جوز الهند تحتوي على الإلكتروليتات الطبيعية وتعتبر بديلاً ممتازاً للمشروبات الرياضية.

بالإضافة إلى تناول هذه المشروبات، من المفيد أيضاً تناول أطعمة غنية بالماء مثل الفواكه والخضروات (مثل الخيار، الطماطم، والبطيخ) والابتعاد عن المشروبات التي قد تؤدي إلى زيادة فقدان السوائل مثل المشروبات الكحولية والمشروبات المحتوية على الكافيين.

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