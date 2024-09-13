أنشطة يومية لتعزيز ذاكرة الأبناء قبل بداية العام الدراسي الجديد .. الذاكرة هي أساس التعلم، فهي تمكننا من تخزين المعلومات واسترجاعها عند الحاجة. عندما يكون لدى الطفل ذاكرة قوية، فإنه يستطيع فهم الدروس بسهولة، وحفظ المعلومات بسرعة، وحل المسائل بشكل أسرع وأكثر دقة.

لذلك ترغب الأمهات في معرفة العديد من التمارين والأدوات التي تعزز مهارات الذاكرة لدى الابناء، وخصوصا مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025.

أنشطة يومية لتعزيز ذاكرة الأبناء قبل بداية العام الدراسي الجديد

يقدم لكم موقع الموجز، أنشطة يومية لتعزيز ذاكرة الأبناء قبل بداية العام الدراسي الجديد ، حيث تعتبر الحيل والألعاب التي تعمل على تعزيز الذاكرة مجرد بعض الطرق التي تساعد طفلك على بناء مهارات الأداء التنفيذي .

أنشطة يومية لتعزيز ذاكرة الأبناء قبل بداية العام الدراسي الجديد

1. العمل على مهارات التصور

شجع الأطفال على إنشاء صورة في أذهانهم لما قرأوه أو سمعوه للتو. على سبيل المثال، لنفترض أنك طلبت من طفلك إعداد الطاولة لخمسة أشخاص. اجعل طفلك يتخيل الشكل الذي يجب أن تبدو عليه الطاولة، ثم يرسمها. ومع تحسن قدرة الأطفال على التصور، يمكنهم وصف الصورة بدلاً من رسمها.

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2. اطلبي من طفلك أن يعلمك

إن القدرة على شرح كيفية القيام بشيء ما تتضمن فهم المعلومات وحفظها ذهنيًا، ربما يتعلم طفلك مهارة ما، مثل كيفية لعب كرة السلة.

اطلبي من طفلك أن يعلمك هذه المهارة، حيث يقوم المعلمون بشيء مماثل من خلال تقسيم الطلاب إلى أزواج في الفصل، يتيح لهم هذا البدء في العمل بالمعلومات على الفور بدلاً من انتظار استدعائهم.

3. جربي الألعاب التي تستخدم الذاكرة البصرية

هناك الكثير من ألعاب المطابقة التي يمكن أن تساعد الأطفال على العمل على الذاكرة البصرية، مثل اللعبة الكلاسيكية التركيز (أو الذاكرة) .

يمكنك أيضًا القيام بأشياء مثل إعطاء الأطفال صفحة مجلة وطلب منهم وضع دائرة حول جميع حالات الكلمة the أو الحرف a .

يمكن أن تكون لوحات الترخيص أيضًا ممتعة للغاية. تناوبوا على تلاوة الحروف والأرقام الموجودة على لوحة الترخيص ثم قولها بشكل عكسي أيضًا.

أنشطة يومية لتعزيز ذاكرة الأبناء قبل بداية العام الدراسي الجديد

4. لعب الورق.

يمكن لألعاب الورق البسيطة تحسين الذاكرة العاملة بطريقتين. يجب على الأطفال أن يضعوا قواعد اللعبة في الاعتبار. كما يجب عليهم أن يتذكروا البطاقات التي لديهم والبطاقات التي لعبها الآخرون.

5. تشجيع القراءة النشطة.

هناك سبب يجعل أقلام التحديد والملاحظات اللاصقة شائعة جدًا: تدوين الملاحظات ووضع خط تحت النص أو تمييزه يمكن أن يساعد الأطفال على الاحتفاظ بالمعلومات في أذهانهم لفترة كافية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بها. كما يمكن أن يساعد التحدث بصوت عالٍ وطرح الأسئلة حول مادة القراءة في تقوية الذاكرة العاملة. يمكن أن تساعد استراتيجيات القراءة النشطة مثل هذه في تكوين ذكريات طويلة المدى أيضًا.

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