حلوى المولد النبوي الشريف 2024.. طريقة عمل السودانية في البيت

طريقة عمل السودانية

طريقة عمل حلاوة المولد السودانية في البيت.. تعتبر حلاوة المولد السودانية من الحلويات التقليدية التي لا غنى عنها في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وتتميز بطعمها اللذيذ وقوامها المقرمش، وتعد من الهدايا التقليدية التي تقدم في هذه المناسبة السعيدة.

طريقة عمل حلاوة المولد السودانية في البيت

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طريقة عمل حلاوة المولد السودانية في البيت

مكونات حلاوة المولد السودانية الأساسية

فول سوداني: هو المكون الرئيسي للحلاوة، ويجب أن يكون طازجًا ومحمصًا جيدًا.

سكر: يعطي الحلاوة طعمها الحلو ويجعلها متماسكة.

ماء: يستخدم لذوبان السكر وتكوين القطر.

عصير ليمون: يضيف نكهة حمضية طفيفة ويمنع تبلور السكر.

مكسرات إضافية (اختياري): مثل اللوز أو الكاجو، يمكن إضافتها لتزيين الحلاوة وزيادة تنوع النكهات.

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طرية عمل الفول السوداني السودانية

احرصي على اختيار فول سوداني طازج وجيد الجودة.

اغسلي الفول جيدًا وتخلصي من الشوائب.

حمصي الفول في الفرن أو المقلاة حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

اتركي الفول ليبرد تمامًا قبل استخدامه.

ثم ضعي السكر والماء في قدر على نار متوسطة.

حركي المزيج باستمرار حتى يذوب السكر تمامًا ويتكون القطر.

أضيفي عصير الليمون إلى القطر وقلبي جيدًا.

اتركي القطر على النار حتى يصبح لونه ذهبيًا قاتمًا والقوام سميكًا.

خلط المكونات:

اسكبي القطر الساخن فوق الفول السوداني المحمص في وعاء واسع.

قلبي المكونات جيدًا حتى يتغطى الفول السوداني بالقطر بالكامل.

إذا أردتي إضافة مكسرات أخرى، قومي بإضافتها في هذه المرحلة وقلبيها مع الخليط.

تشكيل الحلاوة:

افردي الخليط في صينية مدهونة بالزيت أو بورق الزبدة.

استخدمي ملعقة أو يديك لضغط الخليط وتشكيله حسب الرغبة.

يمكنك تشكيل الحلاوة على شكل قضبان أو قطع صغيرة.

طريقة عمل حلاوة المولد السودانية في البيت

التبريد والتقديم:

اتركي الحلاوة تبرد تمامًا قبل تقطيعها وتقديمها.

يمكنك تزيين الحلاوة بالمكسرات أو برش السمسم.

نصائح هامة

درجة حرارة السكر: يجب أن يكون القطر ساخنًا جدًا عند سكبه على الفول السوداني لضمان التصاقه جيدًا.

الكمية المناسبة من السكر: احرصي على استخدام الكمية المناسبة من السكر للحصول على القوام المطلوب للحلاوة.

التخزين: يمكن تخزين حلاوة المولد في وعاء محكم الغلق في مكان بارد وجاف لمدة تصل إلى أسبوعين.

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يمكنك إضافة نكهات طبيعية أخرى إلى الحلاوة مثل ماء الورد أو الهيل.

للحصول على قوام مقرمش أكثر، يمكنك إضافة القليل من البيكينج صودا إلى خليط القطر قبل سكبه على الفول السوداني.

يمكن تزيين حلاوة المولد بالشوكولاتة أو برش جوز الهند، وذلك حلى حسب ما تريدي.

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