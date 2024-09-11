سعر حلاوة المولد النبوي 2024.. شوف سعر الكيلو بكام؟

سعر حلاوة المولد النبوي 2024.. تصدر سعر حلاوة المولد النبوي 2024 محركات البحث جوجل، حيث يرغب المواطنين في معرفة كم سعر كيلو حلاوة المولد 2024، تزامناً مع اقتراب المولد النبوي الشريف ، علماً بأن إجازة هذه الذكرى الروحانية ستكون يوم الإثنين الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1446.



سعر كيلو حلاوة المولد النبوي

تعد حلاوة المولد النبوي الشريف، واحدة من أهم تقاليد الاحتفال بهذا اليوم، وقد اشتهر المصريين منذ زمن بعيد بشراء الحلوى احتفالاً بالمولد النبوي واحياءًا لذكراه صلى الله عليه وسلم.



سعر علب حلاوة المولد 2024

وتبدأ أسعار علب حلاوة المولد من 100 جنيه للعلبة الـ10 قطع، وتصل إلى سعر 1800 جنيه للعلبة المكونة من 70 قطعة.

سعر صينية المولد

وتختلف أسعار صينية المولد النبوي 2024 بين 1200 جنيه حتى 4000 جنيه باختلاف الحجم وعدد القطع.

ويستعرض لكم موقع الموجز خلال السطور التالية سعر حلاوة المولد 2024.

أسعار حلاوة المولد النبوي



اختلف أسعار الملبن بين 55 جنيهًا و150 جنيهًا باختلاف النوع ما بين عادي ومحشو عين جمل أو بندق، وتراوح سعر كيلو السمسمية بين 100 حتى 120 جنيها، كما اختلف سعر كيلو الحمصية بين 65 لـ80 جنيها.

وبدأ سعر كيلو الفستقية من 1000 جنيه، كما تراوح سعر كيلو البندقية بين 500 جنيه حتى 600 جنيه.



أسعار حلاوة المولد النبوى 2024 بالمجمعات الاستهلاكية

حلاوة المولد النبوى 2024.. سادة بدون مكسرات

- بلغ سعر علبة وزن 1 كيلو جرام أصناف متعددة بـ 115 جنيها.

ووصل سعر علبة وزن 1 كيلو جرام أصناف متعددة بـ145 جنيها.

وبلغ علبة وزن 2 كيلو جرام سادة لوكس أصناف متعددة بـ 285 جنيها.

سعر علبة وزن 3 كيلو جرامات سادة لوكس أصناف متعددة 458 جنيها.

حلاوة المولد النبوى 2024.. مكسرات

علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو جرام مكسرات فاخرة بسعر 450 جنيها.

علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرام مكسرات فاخرة بسعر 675 جنيها.

علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو جرام مكسرات فاخرة بسعر 1100 جنيه.

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2024

- كيلو السمسمية يبدأ من 120 جنيهًا.

- كيلو اللوزية يبدأ من 400 جنيه.

- كيلو الحمصية يبدأ من 75 جنيهًا.

- كيلو الملبن العادي يصل 55 جنيهًا.

-كيلو الفستقية يبدأ من 1000 جنيه.

- كيلو البندقية يبدأ من 550 جنيهًا.

- كيلو الملبن عين الجمل يصل 140 جنيهًا.

- كيلو الملبن بندق: يصل 65 جنيهًا.

- كيلو الملبن الفستق: يصل 165 جنيهًا.



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