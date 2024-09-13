هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي 2024؟.. اعرف الإجابة

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي 2024؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطن خاصة مع اقتراب موعد المولد النوي الشريف، ولهذا ارتفعت مؤشرات البحث عبر الإنترنت للتعرف على الجواب الصحيح.

وبناءً على ذلك، الموجز تكشف الإجابة عن سؤال هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي 2024؟، من أهل العلم بالطريقة الصحيحة والسليمة.

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي 2024

ويعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من المواضيع التي أثارت جدلاً واسعًا بين علماء المسلمين على مر العصور، علمًا بأن المولد النبوي هو اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق يوم 12 ربيع الأول من كل عام هجري.

ومع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي في عام 2024، يتجدد التساؤل حول هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي 2024؟.

وفي الوقت الحالي، يختلف العلماء المعاصرون في الإجابة عن هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي 2024؟ كما كان الحال في السابق، حيث يعتبر بعض العلماء أن هذه الاحتفالات تمثل فرصة لنشر تعاليم الإسلام الصحيحة وسيرة النبي محمد، في حين يرى آخرون أن البدع لا ينبغي السماح بها، حتى لو كانت نوايا المحتفلين حسنة.

ولكن علماء دار الإفتاء المصرية، كشفوا عن الإجابة للسؤال الذي يشغل بال الكثيرين وهو هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي 2024؟ مؤكدين أنه جائز شرعًا بدليل القرآن والسُّنة وعمل المسلمين سلفًا وخلفًا، وأما طريقة الاحتفال وسلوك المحتفلين فهو أمر يختلف من شخص لآخر، فما وافق من ذلك مبادئ الشرع الشريف فلا حرج فيه وما خالف منه في ذلك فلا نجيزه، بل نقول بحُرمته.

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي 2024

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وسبق أن كشفت دار الإفتاء المصرية خلال حملتها اعرف الصح، وفي بيان لها حول حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لافتة إلى أنه جائز شرعًا بدليل القرآن والسُّنة، معقبة: « هناك فرق بين حكم الاحتفال وبين طريقة الاحتفال وسلوك المحتفلين، وهذا فرق عظيم ومسألة دقيقة يجب التنبه لها، فالاحتفال جائز ولكن إذا عرفت ذلك، فلا ينبغي سحبُ حكم ما خالف الشرع من سلوك المحتفلين على حكم الاحتفال بذاته، وهذا خلط عظيم أوقع الناس في عنت ولبس خطير، وينبغي أن يُعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغلق باب الشرك والضلالة على الأمة»، وذلك بقوله: «إنَّ اللَّهَ لا يجمعُ أمَّتي -أو قالَ: أمَّةَ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- علَى ضلالةٍ» أخرجه الترمذي.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي 2024؟ معقبلة: «دَرَجَ سلفُنا الصالح على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نصَّ على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى».

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