أسعار البقوليات اليوم السبت 31 أغسطس 2024.. بكام النهاردة

أسعار البقوليات اليوم السبت 31 أغسطس 2024.. تُعتبر البقوليات من العناصر الأساسية في النظام الغذائي للكثير من المصريين، حيث يلعب الفول دورًا محوريًا في وجبة الإفطار اليومية. لذلك، تحظى متابعة أسعار هذه السلع الغذائية الحيوية بأهمية كبيرة.

أسعار البقوليات اليوم السبت 31 أغسطس 2024

في هذا الإطار، يقدم موقع "الموجز" تقريرًا مفصلًا عن أسعار البقوليات في الأسواق المصرية اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024 ، مستندًا إلى بيانات دقيقة من تجار الجملة والتجزئة.

أسعار البقوليات اليوم السبت 31 أغسطس 2024

يتناول التقرير أسعار الفول، العدس، الحمص، واللوبيا، مع الإشارة إلى احتمالية وجود اختلافات طفيفة في الأسعار بين المناطق المختلفة.

سعر الفول البلدى :

سعر كيلو الفول البلدى تراوح سعره ما بين 40 إلى 45 جنيهًا .

سعر الفول المستورد :

كما سجل سعر كيلو الفول المستورد ما بين 38 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفول المدشوش :

سجل سعر الفول المدشوش ما بين 38 إلى 40 جنيهًا.

سعر الحمص :

فى حين سجل سعر كيلو الحمص نحو 145 الى 153 جنيهًا .. أما اردب الحمص فقد سجل 7000 ألاف جنيهًا

سعر الفاصوليا البيضاء :

تراوح سعر كيلو الفاصوليا البيضاء من 75 إلى 80 جنيهًا .. كما سجل سعر الطن من 65 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيهًا

سعر العدس :

وتراوح سعر كيلو العدس ما بين 72 إلى 75 جنيهًا

سعر العدس بجبة :

أما سجل سعر كيلو العدس بجبه ما بين 65 إلى 70 جنيهًا .

سعر الترمس :

فى حين تراوح كيلو الترمس تراوح ما بين 48 ( مستورد) و 49 جنيها ( محلى)

سعر اللوبيا :

سجل سعر كيلو اللوبيا 120 إلى 125 جنيهًا وسعر اللوبيا المستوردة 65 جنيهًا

سعر كيلو السمسم :

بينما سجل سعر كيلو السمسم ما بين 160 إلى 165 جنيهًا .. كما سجل سعر طن السمسم الأبيض بلدى 90 ألف جنيهًا

سعر ذرة الفشار :

سجل سعر كيلو الذرة الفشار ما بين 50 إلى 55 جنيهًا

قمح بليلة :

سجل كيلو القمح البليه 30 جنيهًا.

فوائد وأضرار البقوليات : نصائح للاستخدام الصحي

تعتبر البقوليات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في العديد من الثقافات، إذ توفر فوائد صحية متنوعة، لكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية لبعض الأشخاص. نستعرض هنا فوائد وأضرار البقوليات:

فوائد البقوليات :

- مصدر غني بالبروتين والألياف، مما يعزز صحة الهضم ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما يجعلها خيارًا صحيًا لتلبية احتياجات البروتين دون زيادة في السعرات الحرارية والدهون.

- غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب، الحديد، والمغنيسيوم.

- تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، والسرطان عند تناولها بانتظام.

أسعار البقوليات اليوم السبت 31 أغسطس 2024

أضرار البقوليات :

- قد تسبب لبعض الأشخاص الغازات والانتفاخات.

- قد تتفاعل مع بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية تخفيض الكولسترول.

- تحتوي بعض البقوليات على مادة الأنتين السامة، التي تُزال عادةً أثناء الطهي.

- قد تكون بعض الأشخاص حساسين لبعض الأنواع مثل الفول السوداني.

ينصح بتضمين البقوليات في النظام الغذائي بشكل متوازن، مع غسلها وتنقيتها جيدًا قبل الطهي. وفي حالة وجود أي مشاكل صحية أو حساسية، يُفضل استشارة الطبيب.

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