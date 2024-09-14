أفضل وأسرع طريقة عمل آيس كوفي في المنزل

يبحث عشاق القهوة عن طريقة عمل آيس كوفي في المنزل بنفس نكهته المنعشة وقوامه الكريمي، الذي يجعل كل محبي القهوة أو غير محبيها شربها يوميًا خاصة في فترة الصيف فهي تجربة جديدة وممتعة ويمكنك تجربتها إذا كانت أول مرة لك.

ويستعرض “الموجز” أبرز طريقة عمل آيس كوفي والعديد من الوصفات المختلفة التي يمكنك الاعتماد عليها في حياتك اليومية لتعديل مزاجك، في حالة إذا كنت لا تحبها بالقهوة فيمنك استخدم النسكافية وبطريقة سهلة في المنزل.

تفاصيل طريقة عمل آيس كوفي

طريقة عمل آيس كوفي تتمثل في تحضير القهوة الأساسية ويمكن استخدام قهوة الإسبريسو أو القهوة العادية، ويُفضل تحضيرها بكميات كبيرة وتبريدها قبل الاستخدام لضمان الحصول على طعم غني وبارد.

طريقة عمل آيس كوفي

وفي الخطوة الثانية من طريقة عمل آيس كوفي يتم خلط القهوة الباردة مع مكعبات الثلج، ويمكن تحسين النكهة بإضافة الحليب أو الكريمة، وكذلك السكر أو المحليات حسب الرغبة، ويعد إضافة النكهات لمسة نهائية رائعة، حيث يمكن تجربة مختلف النكهات مثل الشوكولاتة، الفانيليا، أو حتى القرفة.

طريقة عمل آيس كوفي بالنسكافيه

لا يحب البعض عمل الآيس كوفي بالقهوة لذلك سنوضح طريقة عمل آيس كوفي بالنسكافيه حيث يمكنك البدء بصب 200 مل من الماء البارد في الكأس، وأضف ملعقتين صغيرتين من قهوة نسكافيه سريعة الذوبان إلى الماء، ثم أضف الخليط إلى كوب مليء بالثلج وحرك جيدًا، وبعد ذلك أضف 50 مل من الحليب، سواء من منتجات الألبان أو بديل ألبان، وأضف السكر حسب الرغبة.

طريقة عمل آيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفي في الخلاط

لتحضير مشروب لذيذ يجمع بين الآيس كريم والقهوة والحليب المكثف وصوص الشوكولاتة، ابدأ بوضع الماء الدافئ والقهوة في الخلاط الكهربائي وخلطهما على سرعة متوسطة حتى تذوب القهوة تماماً.

وفي الخطوة الثانية من طريقة عمل الايس كوفي في الخلاط أضف الحليب، الماء البارد، الحليب المكثف المحلى، وصوص الشوكولاتة، وامزج المكونات جيدًا في الخلاط حتى تتجانس، وبعد ذلك اسكب الآيس كوفي في كاسات التقديم، وقدمه مباشرةً مع إضافة مكعبات الثلج.

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