بوصفات طبيعية من المنزل.. خطوات عمل ماسكات لتفتيح البشرة

التعرض المستمر لأشعة الشمس قد يؤدي إلى تدهور نضارة البشرة وفقدان لونها الطبيعي، مما يسبب الكثير من الإزعاج ويجعل الكثيرين يبحثون عن حلول وماسكات لتفتيح البشرة واستعادة النضارة، أحد أبرز الحلول المتاحة هو استخدام الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة التي يمكن أن تساعد في استعادة إشراقة البشرة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

ماسكات لتفتيح البشرة

ماسكات لتفتيح البشرة طبيعية

للحصول على نتائج فعالة، يُفضل استخدام ماسك تقشيري لطيف مرة واحدة كل أسبوعين فقط، يليه استخدام ماسكات مرطبة بانتظام للحفاظ على نضارة البشرة.

مكونات طبيعية ماسكات تفتيح فعالة للبشرة

الطماطم: تعتبر الطماطم من المصادر الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة البشرة. تساعد مركبات الطماطم في تفتيح لون البشرة وتجديد حيويتها، مما يساهم في التخلص من آثار الشمس السلبية.

ماسكات لتفتيح البشرة



أبرز الماسكات الطبيعية للبشرة

في فترة الصيف، تحتاج البشرة إلى عناية خاصة، ولذا يُنصح بالابتعاد عن بعض المكونات التي قد تسبب تهيج البشرة أو تجعلها أكثر عرضة لأضرار الشمس:

الليمون: رغم احتواء عصير الليمون على فيتامين سي، إلا أن استخدامه بشكل مفرط قد يؤدي إلى تهيج البشرة وجفافها، خاصة في فصل الصيف.

خل التفاح: يمكن أن يغير خل التفاح مستويات الحموضة في الجلد ويزيد من تقشيره، مما يسبب تهيج البشرة وجفافها.

صودا الخبز: نظراً لخصائصها القلوية، قد تتسبب صودا الخبز في إزالة الزيوت الطبيعية للجلد، مما يؤدي إلى جفافه وتهيجه.

ماسك طبيعي لتفتيح البشرة

يمكنك تجربة ماسك الطماطم مع القهوة والعسل، الذي يعمل على ترطيب البشرة وتفتيح لونها. لتحضيره، قومي بتصفية مياه الطماطم من نصف ثمرة، ثم اخلطي العصارة مع ملعقة من القهوة وملعقة من العسل. اتركي المزيج على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بماء فاتر.

نصائح لحماية البشرة من الشمس

شرب كميات كبيرة من الماء.

استخدام واقي الشمس كل ثلاث ساعات.

تجنب المرطبات الثقيلة والدهنية التي قد تسد المسام.

استخدام مرطبات خفيفة لا تسبب تهيج البشرة.

تجنب المقشرات القاسية والمنتجات المحتوية على الكحول.

الابتعاد عن ماسكات الوجه التي تحتوي على حمضيات مثل عصير الليمون أو البرتقال.

باستخدام هذه النصائح والماسكات الطبيعية، يمكنك الحفاظ على نضارة بشرتك واستعادة إشراقتها حتى بعد التعرض لأشعة الشمس.



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