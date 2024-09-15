طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

تعد كيكة البرتقال من الوصفات المفضلة لدى جميع أفراد الأسرة، من الصغار إلى الكبار ويسعى الكثيرون لتحضيرها بفضل طعها الذيذ وسهولة تحضيرها، باعتبارها خيارًا مثاليًا لمختلف المناسبات والأوقات.

طريقة عمل الكيك بالبرتقال في المنزل

تتنوع طرق عمل كيكة البرتقال لتلبي جميع الأذواق والمتطلبات، من الوصفات البسيطة التي يمكن تحضيرها بالخلاط إلى الوصفات التقليدية التي تبرز نكهة البرتقال بشكل مميز, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية طرق تحضير كيكة البرتقال في المنزل باقل المكونات وبخطوات بسيطة.

طريقة تحضير كيكة البرتقال بالخلاط

المكونات:

1 برتقالة كبيرة

نصف كوب زيت نباتي

2 كوب سكر

4 بيضات

ملعقة كبيرة فانيليا

2 كوب طحين لجميع الأغراض

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

سخّن الفرن إلى 180 درجة مئوية . ثم صب في الخلاط البرتقال والزيت والسكر والبيض والفانيليا. اخلط المكونات بسرعة عالية لمدة ثلاث دقائق، مع التأكد من أن البرتقال اختلط تمامًا. اخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح، وأضفت المزيج الجاف إلى الخلاط. ثم استمر في الخلط بسرعة متوسطة حتى حصلت على مزيج ناعم. اسكب المزيج في قالب مدهون بالزبدة، وادخله إلى الفرن لمدة 40 دقيقة حتى يتحمر السطح قليلاً. اترك الكيكة لتبرد ثم أخرجها من القالب.

طريقة عمل كيكة البرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

المقادير:

1 برتقالة كبيرة (مقطعة إلى أرباع ونصفها مرة أخرى)

1 كوب سكر

1 كوب زيت

3 بيضات

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة التحضير:

انخل الدقيق والبيكنج باودر معًا. باستخدام الخلاط، امزج البرتقال والسكر والزيت والبيض حتى يصبح المزيج ناعمًا. أضف هذا المزيج إلى الدقيق وامزج جيدًا. صب الخليط في وعاء مدهون. ضعه في فرن محمّى على 150 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة.

طريقة عمل كيكة البرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط بدون بيض

المكونات:

طحين لجميع الاستخدامات

مسحوق الخبز

صودا الخبز

رشة ملح

برتقال طازج (عصير وقشر)

حليب

فانيليا

زبدة غير مملحة

سكر أبيض

طريقة التحضير:

سخن الفرن و حضر قدور الطهي.

اخلط المكونات الجافة: الدقيق، صودا الخبز، البيكنج بودر، والملح.

امزج المكونات الرطبة: عصير البرتقال، الحليب، والفانيليا, والسكر ثم أضف نكهة البرتقال.

أضف نصف خليط الدقيق الجاف ثم أضف خليط المكونات الرطبة على ثلاث دفعات، وامزج جيدًا.

قسم الخليط بين قدور الطهي واخبز في 350 درجة فهرنهايت لمدة 25-30 دقيقة.

اترك الكيك ليبرد على رف سلكي قبل إزالته من القالب.

طريقة عمل كيكة البرتقال الفلسطينية

المكونات:

2 كوب دقيق

1.5 ملعقة صغيرة صودا الخبز

0.25 ملعقة صغيرة ملح

3 بيضات منفصلة

1.5 كوب سكر

0.75 كوب زيت

3 ملاعق كبيرة زبادي

برش وعصير 2 برتقالة

طريقة التحضير:

سخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، وادهن صينية الكيك بالطحين.

اخلط الدقيق، صودا الخبز، والملح في وعاء متوسط واتركه جانبًا.

في وعاء آخر، اخلط صفار البيض مع الزيت والسكر، ثم أضف الزبادي وبرش وعصير البرتقال والبراندي.

اصنع حفرة في وسط المكونات الجافة، ثم أضف المكونات الرطبة وامزج حتى يصبح الخليط ناعمًا.

اخفق بياض البيض حتى يتكون قمم، ثم أضفه إلى الخليط.

اسكب الخليط في القالب واخبزه لمدة 40-45 دقيقة حتى يصبح ذهبيًا بنيًا.

اترك الكيكة تبرد قبل تقديمها، أو رشها بالسكر البودرة.

طريقة عمل كيكة البرتقال بالزيت

المكونات:

نصف كوب زيت

1 كوب سكر

3 بيضات

1 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

نكهة برتقالة واحدة

نصف كوب عصير برتقال طازج

طريقة التحضير:

سخن الفرن إلى 350 درجة وادهن القالب.

انخل المكونات الجافة في وعاء.

في وعاء خلط كبير، اخفق الزيت والسكر وقشر البرتقال حتى تمتزج.

أضف البيض واحدًا تلو الآخر واخفقي جيدًا بعد كل إضافة.

ثم قم بالتبديل بين إضافة الدقيق والعصير على ثلاث دفعات حتى يمتزج الخليط.

صب الخليط في المقلاة واخبز لمدة 35-50 دقيقة حسب حجم المقلاة.

اترك الكيكة لتبرد قبل تقديمها، ثم اسكب التزجيج عليها وهي دافئة.

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