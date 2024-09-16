مثل المطاعم.. طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل بخطوات بسيطة

تعد الكفتة المشوية واحدة من أفضل الوجبات لدى العديد من الأشخاص، حيث يفضلها العيدي من المواطنين، لذلك يبحث الكثيرين عن طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل الكفتة المشوية



ويوضح لكم الموجز على النحو التالي طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل:

المقادير

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة صغيرة

حزمه بقدونس

قطعه ليه مفرومة (اختياري)

معلقه كبيره سمن بلدي لو اللحم مش دسم

معلقه صغيره ملح

½ معلقه صغيره فلفل اسمر

معلقه صغيره بهارات لحم

معلقه كبيره دقيق عليه رشة كربوناتو.

طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل

نضع البصله المفرومه على اللحم المفروم والبقدونس المفروم والليه والملح والبهارات ونقوم بعجنها تماما ونتركها ربع ساعة بالثلاجه.



نصبع الكفته ونفرغها من الداخل بمعلقه خشب او بمسن السكاكين.

نقوم بتسخين إناء على النار ونرص الكفته وعندما تأخذ لون ذهبي نقلبها الناحيه التانيه ونهدي النار ونتركها 5 دقائق حتى تنضج.

طريقة عمل الكفتة المشوية

طريقة أخرى لعمل الكفتة المشوية في المنزل



المكونات



تحضير نصف ملعقة من الفلفل الأخضر الحلو مطحون.

تحضير ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

تحضير بصل مقطع لقطع صغيرة.

تحضير حزمة شبت.

تحضير نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

تحضير بقدونس.

تحضير طماطم.

تحضير ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

تحضير نصف ملعقة صغيرة من الشطة، حسب الرغبة.

تحضير ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

طريقة عمل الكفتة المشوية



يجب تحضير اللحم المفروم وكذلك الطماطم والبقدونس والفلفل الأخضر والأسود والطماطم وخلطهم وطحنهم معًا ثم قومي بتقليب المكونات لعدة دقائق، حتى تتماسك جميع المكونات ثم إضافة الكتفة في وعاء وتغليفها بـ" كيس نايلون"، لعدة دقائق حتى يتماسك اللحم.

الخطوة الثانية هي بل اليدين بالماء لتجنب إلتصاق اللحم باليدين ثم وضع الكفتة على هيئة أصابع وغرزها في أسياخ .

يجب إشعال الشواية ووضع أسياخ الكفتة عليها مع التقليب كل عدة دقائق، مع الحرص على وضع الفحم عند الشوى حتى تحصل الكفتة على نكهة ورائحة الفحم وتبدو مثلما تباع في المطاعم، ثم تقدم لأفراد الأسرة مع أطباق السلطة الخضراء والطحينة أو أي وجبات غذائية أخرى .

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