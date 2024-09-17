طريقة عمل الكريم شانتيه في الخلاط.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل الكريم شانتيه في الخلاط.. الكريم شانتيه هو واحدة من أشهر وألذ الإضافات التي تعزز نكهات الحلويات والمشروبات، ويُعتبر إضافة مثالية لتزيين الكيكات، الفطائر، والحلويات الأخرى. إذا كنت ترغب في تحضير الكريم شانتيه بشكل سريع وسهل في المنزل، فإن استخدام الخلاط هو الخيار المثالي لتحقيق نتائج ممتازة.

تحضير الكريم شانتيه في الخلاط هو عملية سريعة وسهلة تعطيك نتائج رائعة. ويقدم لكم الموجز خلال السطور التالية خطوات طريقة عمل الكريم شانتيه في الخلاط بأسهل طريقة.

طريقة عمل الكريم شانتيه في الخلاط

المكونات:

1 كوب (240 مل) كريمة خفق ثقيلة (Heavy Cream)، باردة جداً

1/4 كوب (50 جرام) سكر ناعم (يمكن استخدام السكر البودرة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة التحضير:

تبريد الأدوات:

تأكد من أن وعاء الخلاط والشفرات البليسية (Blades) باردة جداً. يمكنك وضعهم في الفريزر لبضع دقائق قبل البدء.

خلط المكونات:

صب الكريمة الثقيلة الباردة في وعاء الخلاط.

أضف السكر الناعم والفانيليا إذا كنت تستخدمها.

الخلط:

ابدأ الخلط على سرعة منخفضة لدمج المكونات. بعد أن تتجانس المكونات، زِد السرعة تدريجياً.

استمر في الخلط حتى تبدأ الكريمة في تكوين قمم ناعمة. احذر من الإفراط في الخلط لأن ذلك قد يؤدي إلى تحويل الكريمة إلى زبدة.

تحقق من القوام:

عند الحصول على قمم ناعمة وثابتة، تكون الكريمة شانتيه جاهزة. إذا قمت بالخلط بشكل صحيح، يجب أن يكون القوام خفيفاً وهشاً.

التقديم:

استخدم الكريم شانتيه فوراً أو خزنه في الثلاجة إذا كنت ستستخدمه لاحقاً. يمكن استخدامه لتزيين الكيكات، الحلويات، الفواكه، أو حتى المشروبات الساخنة مثل الشوكولاتة الساخنة.

بعض الطرق المبتكرة لاستخدام الكريم شانتيه المحضر في الخلاط:

1. تزيين الحلويات:

الكيك: استخدم الكريم شانتيه لتزيين الكيكات، سواء كانت كيكات بسيطة أو كيكات احتفالية. يمكنك استخدامه لتغطية الكيك بالكامل أو لعمل زخارف وتفاصيل جميلة.

الكوكيز والمخبوزات: أضف لمسة من الفخامة إلى الكوكيز والمخبوزات باستخدام الكريم شانتيه كحشوة أو تزيين.

2. تحضير الحلويات:

الاستعمال في الكوكتيلات والحلويات الباردة: يُعد الكريم شانتيه إضافة رائعة للميلك شيك، العصائر، أو الحلويات الباردة مثل البودينغ.

البرالين والموس: يمكن دمج الكريم شانتيه مع الشوكولاتة أو الفواكه لعمل موس خفيف ولذيذ.

3. تزيين الفواكه:

الفواكه الطازجة: قدم الكريم شانتيه مع الفواكه الطازجة مثل الفراولة، التوت، أو الموز لوجبة خفيفة أو حلوى بسيطة ولذيذة.

سلطات الفواكه: يمكن إضافة الكريم شانتيه إلى سلطات الفواكه لإضفاء طعم غني وقوام كريمي.

4. تحضير مشروبات:

المشروبات الساخنة: أضف الكريم شانتيه إلى مشروباتك الساخنة مثل الشوكولاتة الساخنة، القهوة، أو الشاي لزيادة النكهة وتحسين القوام.

الكوكتيلات والمشروبات الباردة: يُعد الكريم شانتيه إضافة رائعة لعصائر الكوكتيل الباردة والمشروبات المخفوقة، مما يمنحها قواماً خفيفاً وطعماً غنياً.

5. الاستعمال في الحلويات المجمدة:

الآيس كريم: يمكن استخدام الكريم شانتيه كطبقة فوق الآيس كريم لإضافة نكهة وقوام مميز.

الجيلاتو: أضف الكريم شانتيه إلى الجيلاتو أو غيره من الحلويات المجمدة لإضفاء قوام ناعم وطعم غني.

اقرأ أيضا:

الإندومي سام ويسبب تلف خلايا المخ وسرطانات وفقدان الذاكرة

خلى بالك من طفلك.. الاندومي يسبب الموت المفاجئ