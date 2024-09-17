طريقة عمل البلوبيف بالبيض فى المنزل.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل البلوبيف بالبيض فى المنزل.. يعتبر البلوبيف بالبيض من الأطباق الشهيه والسريعة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنه يعتبر من الوجبات البسيطة التي تجمع بين نكهة البلوبيف المميزة وقوام البيض اللين،مما يخلق تجربة طعام فريدة. يتميز البلوبيف بقدرته على إضافة نكهة لذيذة وعملية إلى الوجبات اليومية، بينما يضيف البيض لمسة من النعومة والبروتينات التي تكمل المذاق.

ويعتبر البلوبيف البيض من الخيارات الشائعة ، سواء كنت تبحث عن وجبة سريعة وسهلة أو ترغب في تجربة نكهات جديدة، فإن البلوبيف بالبيض يوفر لك خياراً لذيذاً وسهلاً في التحضير، يناسب جميع أفراد الأسرة، كما يمكن تخصيص هذا الطبق بإضافة الخضروات أو التوابل حسب الذوق الشخصي، مما يتيح لك الابتكار في تحضيره.

طريقة عمل البلوبيف بالبيض

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التاليه طريقة عمل البلوبيف بالبيض بسهولة فى المنزل.

طريقة عمل البلوبيف بالبيض فى المنزل

المكونات:

علبة بلوبيف (حوالي 200-250 جرام)

4 بيضات

1 بصلة صغيرة، مفرومة ناعماً

2 فصوص ثوم، مفرومة ناعماً (اختياري)

1 فلفل أخضر، مفروم (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

قليل من البقدونس المفروم للتزيين (اختياري)

طريقة تحضير البلوبيف بالبيض فى المنزل

تحضير البصل:

1- سخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

2- أضف البصل المفروم وقلّب حتى يذبل ويصبح شفافاً. إذا كنت تستخدم الثوم والفلفل الأخضر، أضفهم إلى المقلاة مع البصل واستمر في التقليب.

إضافة البلوبيف:

3- أضف البلوبيف إلى المقلاة. استخدم ملعقة لتفتيت البلوبيف وتوزيعه جيداً مع البصل.

الطهي:

1- اترك البلوبيف على النار حتى يتعرض للحرارة جيداً ويبدأ في الحصول على لون ذهبي خفيف. قد تحتاج إلى تقليبه من حين لآخر.

تحضير البيض:

2- في وعاء آخر، اخفق البيض جيداً ثم صبّه فوق خليط البلوبيف في المقلاة.

3- حرك البيض برفق ليتوزع جيداً مع البلوبيف. يمكنك تغطية المقلاة لسرعة الطهي، واتركها على النار حتى يتماسك البيض ويتماشى مع البلوبيف.

التتبيل:

قم بتتبيل الطبق بالملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

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