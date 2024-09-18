أفضل طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة 2024

يبحث العديد من السيدات ومحبين الأكلات البحرية عن طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة، حيث تعد واحدة من ألذ وأشهى الوجبات على الإطلاق.

طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة:

المكونات

جمبري مقشر ومقطع

1 سبيط مقطع مكعبات

2 سمك فيليه مقطع مكعبات

2عدد كابوريا حسب الرغبة

جزرة مقطعة مكعبات.

2 عود كرفس مقطع

حبة طماطم

حبهان ورق لوري

3 فصوص ثوم مفروم

مستكة

رشة سكر

ملعقة صغيرة ملح، فلفل أسود

قشر الجمبري

كوب كريمة لباني.

طريقة تحضير شوربة السي فود بالكريمة

في وعاء بيها ماء على النار يغلي ثم يضاف به قشر الجمبري المغسول جيدًا والمستكة والحبهان والفلفل الأسود ورشة السكر والملح.

يوضع بعد ذلك ورق الغار والكرفس والطماطم والجزر البصل والثوم ويترك الخليط لمدة 15 دقيقة على النار حتى يغلي.

3- ترفع الشوربة من على النار ثم تصفى من مكوناتها جيدًا، وتترك جانبًا.

في وعاء آخر يوضع به زيت ويشوح به الكابوريا والسبيط والجمبري ثم يوضع قطع السمك مع الاستمرار في التقليب.



ثم تضاف شوربة الجمبري والكريمة اللباني والكرفس والملح والفلفل الأسود والقليل من المستكة وييترك الخليط على النار لمدة 4 دقائق.

ترفع شوربة السي فود من على النار، ثم تصب في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.

شوربة السي فود بالكريمة

طريقة أخرى لعمل شوربة السي فود بالكريمة

المقادير

جمبرى

سبيط

كابوريا أصابع

سمك فيليه مقطع مكعبات

بصلة ناعمة

2 كوب لبن

ملعقة دقيق

كرفس

بشر جزر

فص ثوم

جوزة الطيب

ملح

فلفل

كوب كريمة طهى



طريقة تحضير شوربة السي فود بالكريمة

يشوح البصل والثوم والكرفس والجزر ثم يوضع الجمبرى والسبيط ويقلب جيدا.

- نضيف الكابوريا ونقلب، ثم نضيف السمك الفيليه ونقلب سريعا.

-يصب الماء ونتركه يغلى مرة.

- يصب اللبن ومعلقة الدقيق ونقلب حتى يغلى.

- وأخيرا تضاف الكريمة ونقلب حتى تغلى مرة أخيرة، ثم تقدم الشوربة ساخنة.



ما هي طريقة عمل شوربة السي فود بدون كريمة



المكونات

¼ كيلو سبيط مقطع

‏- ¼ كيلو جمبري

‏- ¼ كيلو سمك فيليه مقطع

‏- ¼ كيلو كابوريا

‏- 1 ملعقة كبيرة زبدة

‏- 2 فص ثوم مفروم

‏- 1 بصل مفرومة

‏- ¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

‏- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود

‏- ½ معلقة صغيرة ملح

‏- ½ معلقة صغيرة كمون

‏- ½ معلقة صغيرة بهارات

طريقة عمل شوربة السي فود



في إناء على نار متوسطة نضع لزبدة تذوب.

يوضع البصل على الزبدة ويقلب حتى يصفر ثم نضع الثوم ويقلب المزيج.

نضع الجمبري على البصل ويقلب لمدة 5 دقائق ثم نضع السبيط والكابوريا والسمك ويقلب المزيج حتى ينض.

يضاف الماء الى الإناء حتى يغطي السي فوود ثم يتبل بالملح والكمون والفلفل والبهارات ويقلب المزيج برفق.

يرفع الإناء من على النار ثم توضع الشوربة في بولات التقديم وتقدم ساخنة.

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