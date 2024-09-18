أفضل طريقة لعمل اللانشون في البيت

طريقة عمل اللانشون في البيت، واحدة من أكثر الوصفات التي أصبحت مطلوبة في الفترة الحالية، حيث تتساءل الكثير من السيدات عن أفضل طريقة عمل اللانشون في البيت قبل استقبال العام الدراسي الجديد.

ومع تزايد البحث عنه على شبكة الانترنت، يستعرض الموجز في السطور القادمة طريقة عمل اللانشون في البيت.

اللانشون الصحي في البيت

ويعتبر اللانشون من أكثر الأكلات التي يقبل عليها الأطفال، والتي تصلح للسندويتشات في المدرسة، ولهذا تسعى الأمهات إلى معرفة طريقة عملها في المنزل بمكونات طبيعية وشكل آمن على الصحة حتى يمكن تقديمه للأطفال وكذلك للكبار.

وكشفت الشيف سارة محمد عن أفضل طريقة عمل اللانشون في البيت بمكونات موجودة في كل بيت، وذلك خلال لقاءها في برنامج “هي وبس” مع الإعلامية رضوى الشربيني على شاشة قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير عمل اللانشون في البيت

نص كيلو لحم مفروم

ملعقة عسل أبيض كبيرة

2 بيضة

ربع كوب زيت

3 ملاعق دقيق كبيرة

4 قطع جبن مثلثات

ملح وفلفل أبيض

لون أحمر صحي

ملعقة بصل بودرة كبيرة

ملعقة ثوم بودرة صغيرة

معلقة بابريكا كبيرة

رشة جوز الطيب

رشة حبهان بودرة صغيرة

ملعقة كمون صغيرة

للحشو:زيتون أخضر وفلفل أسود حصى

طريقة عمل اللانشون في البيت

ضعي كل المكونات في الكبة بدون ترتيب ماعدا اللحم المفروم

تضرب المكونات جيدًا في الكبة حتى تصل لقوام ناعم

أضيفي إلى المكونات السابقة اللحم المفروم في الكبة وأضربيها مرة ثانية

أضيفي الفلفل الحصى والزيتون واخلطهما بملعقة يد

يحتاج اللانشون البيتي أن يوضع في ورق زبدة أولًا لتسوية صحية للحم المفروم مع المكونات الأخرى المضافة له

في ورق زبدة توضع المكونات وتلف في شكل رول وتلف مرة أخرى في ورق فويل

في صينيتان واحدة مقاسها أصغر من الأخرى، توضع مياه دافئة في الصينية الكبيرة ومن فوقها فوطة

في الصينية الصغرى يرص رول اللانشون ويوضع فوق الصينية الكبرى فوق الفوطة، وتدخل فرنا حاميا من قبل، على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونص.

بعد تسوية اللانشون، يترك ليبرد تماما ويفك من الرول، ثم يقطع إلى دوائر وحلقات

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