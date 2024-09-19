أفضل طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث ترغب العديد من ربات المنازل والأمهات في معرفة طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، حيث تعد البسبوسة إحدى الحلويات التي يفضلها الكثيرين.

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي:

المكونات

-ثلاثة أكواب دقيق سميد.

-ملعقتين كبار جوز هند.

-كوب زبادي بلدي

-نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

-ثلاثة ارباع كوب سمن.

-ثلاثة أرباع كوب سكر.

ملعقة طحينة.

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي

نضع دقيق السميد في إناء ونخلط به جوز الهند والبيكنج باودر، ونقلب جيدًا حتى تمتزج جميع المقادير مع بعضها.

نضع السمن علي النار حتي يذوب ولكن لا نتركه حتى يسخن، ثم نضع عليها الزبادي والسكر ونقلب جيدًا حتى تذوب المكونات.

نسخن الفرن علي درجة حرارة 220 درجة مئوية.

نضع الخليط الثاني على الخليط الاول ونقلب حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

ندهن صينية الفرن بطبقة طحينة فوق طبقة السمن السابق دهنها.

نفرش خليط البسبوسة في الصينية ثم نبلل أيدينا بالماء ونوزع في الصينية جيدًا بسمك متساوي ونقوم بخبط الصينية خبطات بسيطة حتى نخرج الهواء من البسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

طريقة أخرى لعمل البسبوسة بالزبادي

المقادير

مائة جرام من الزبدة.

- اتنين كوب من السميد.

- كوب من جوز الهند المبشور.

- كوب من حليب جوز الهند.

- علبة من الحليب المكثف.

- اتنين ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

- بيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- ربع كوب من الزبدة.

- ربع كوب من المكسرات.

- جوز هند مبشور.

مكونات شربات البسبوسة

-كوب ونصف من الماء.

-كوب ونصف من السكر.

-نصف كوب من عصير الليمون.

-ملعقة كبيرة من شراب الذرة.

طريقة البسبوسة العادية بالزبادي

-يتم خلط السميد وجوز الهند معًا.

- يضاف إليها الزبدة والحليب المكثف ويضاف إليه حليب جوز الهند.

- يضاف إليها الفانيليا وبشر الليمون والبيكنج بودر وتقلب المكونات جيدًا معًا.

-نحضر صينية وندهنها بالزبدة وترش بالدقيق ويصب بها الخليط.

- نضعها بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 درجة في الرف الأوسط بالفرن.

- نتركها حتى نحصل على اللون الذهبي.

- نحضر الشربات من خلال وضع الماء مع السكر على النار، ويترك على النار حتى يتماسك قليلًا.

- يضاف إليها الليمون وشراب الذرة، وتصب على البسبوسة فور خروجها من الفرن.

اقرا أيضًا:

أفضل طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت.. تعرفي عليها

أفضل طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة 2024