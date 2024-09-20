طريقة عمل الفول النابت.. خطوات بسيطة وطريقة سهلة في البيت

تهتم العديد من السيدات بمعرفة طريقة عمل الفول النابت، حيث يعد الفول النابت من الأطعمة المفيدة والسهلة التي يفضلها الكثيرين، حيث يعد خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن المثالي، ولا يحتوي على دهون مشبعة أو كوليسترول.

ويعد الفول النابت من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، حيث يحتوي على مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، مما يجعله ذا فوائد صحية عديدة، وتناوله بانتظام يدعم أجهزة الجسم المختلفة، ويعزز عملها بكفاءة.

طريقة عمل الفول النابت بخطوات بسيطة

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي طريقة عمل الفول النابت:



المكونات

-3 أكواب من الفول مغسول جيدا.

-ماء بحسب الحاجة.

-2 بصل مقطع إلى شرائح.

-ربع كوب عصير ليمون

.

-معلقة كبيرة كمون

-ملح بحسب الرغبة

- ملعقة صغيرة حبهان

- ملعقة كبير سمن.

طريقة عمل الفول النابت

-انقعي حبات الفول في الماء ليومين مع تغيير الماء في اليوم الثاني.

- صفي الفول من الفاء وغطّيه بمنشفة رطبة وبكيس لمدة يومين آخرين.

- عندما يصبح الفول نابتاً، اغسليه بالماء جيدا.

-قومي بتسخين السمن، في قدر على النار، أضيفي شرائح البصل، الكمون والملح حتى يحمر البصل.

- أضيفي الفول النابت، الحبهان وقليل من الماء والحامض واتركي الكونات على النار حتى ينضج الفول.

- اسكبي الفول النابت وقدّميه.

طريقة عمل الفول النابت

طريقة أخرى لعمل الفول النابت



المقادير

-كيلو فول نابت

-حبة بصل مقطعة

-حوالى 2 لتر ماء

-6 فصوص ثوم مفروم

-ملح

-ملعقة صغيرة كمون

-فلفل أسود

-عصير ليمون

-2 معلقة كبيرة سمن أو زيت

طريقة طهي الفول النابت

-فى إناء على النار نضع الماء والبصل والتوابل ( الملح والفلفل والكمون)

- تغسل حبات الفول جيداً وتوضع للقدر ويترك ليغلى حتى تمام النضج.

- فى مقلاة نضع السمن مع الثوم ويقلب حتى يتحمر قليلاً .

- يضاف للثوم عصير ليمون ويقلب ثم يضاف لشوربة الفول ويغرف فى أطباق التقديم ويقدم وبالهنا والشفا.

فوائد الفول النابت:

-غني بالألياف

-يساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

-ينظم حركة الأمعاء ويُقلّل من خطر الإصابة بالإمساك.

-يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ممّا يُساهم في إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن المثالي.

يساعد على بناء وإصلاح الأنسجة والعضلات.

يحتوي على فيتامينات B1 و B6و C و K، بالإضافة إلى حمض الفوليك.

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