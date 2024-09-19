طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت.. بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت.. تزايدت عمليات البحث من قبل ربات البيوت عن طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت، الذي يُعتبر من الأطعمة التقليدية المحببة في العديد من البيوت المصرية, ويفضل الكثيرون تحضيره بأنفسهم لضمان جودته وسلامة مكوناته.

يعتبر تحضير الفطير المشلتت في المنزل عملية بسيطة، تتطلب خطوات ومقادير غير مكلفة، ويمكن أن يكون مذاقه أفضل بكثير من الفطير المتوفر في المحلات، بفضل جودة المكونات ومذاقه الرائع وطبقاته المقرمشة.

طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

ويستعرض موقع "الموجز" طريقة تحضير الفطير المشلتت في المنزل وفقاً لطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، والتي من السهل تحضيرها بفضل خطواتها السهلة والمكونات البيسطة المتوفرة في بيت.

مكونات الفطير المشلتت:

1 كيلو دقيق

2 كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

1 كوب سمن بلدي أو زبدة

1 كوب زيت

¼ كوب قشطة بلدي

طريقة تحضير الفطير المشلتت

الفطير المشلتت

تحضير العجين: قم بخلط الدقيق مع الملح والسكر، ثم أضف الماء تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى تصبح العجينة لينة, وقد تحتاج إلى إضافة بعض قطرات الماء إذا لزم الأمر.

تقسيم العجين: قسّم العجينة إلى قطع صغيرة، ثم ادهناها بالزيت وغطيها بمنشفة نظيفة.

فرد العجين: ادهني الرخامة بالزيت وافرد كرة من العجين حتى تصبح رقيقة وشفافة.

إعداد الطبقات: اخلطي السمنة مع الزيت وادهني بها العجين، ثم قومي بطي العجينة من الخارج إلى الداخل لتكوين طبقات.

خبز الفطير: ادهن صاج الفرن بالزبدة والزيت، ثم دهن وجه الفطيرة بالقشطة وأدخلها الفرن في الرف الأوسط, اتركها حتى تتحول إلى اللون الذهبي.

الفطير المشلتت

تُعتبر طريقة عمل الفطير مشلتت من الوصفات التي توارثتها الأجيال عبر الزمن، والتي تنبع من الريف المصري الأصيل, ومن ثم انتشرت هذه الوصفة إلى باقي المحافظات، لتصبح من المعجنات المحببة التي يمكن تناولها بطرق متعددة، سواء كوجبة أساسية أو لتحلية الطعام.

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