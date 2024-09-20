طريقة عمل البشاميل بالدقيق.. بمذاق لذيذ وخطوات سهلة

يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة عمل البشاميل بالدقيق، حيث يعد البشاميل أحد الإضافات التي يتم إضافتها على العديد من الوجبات حيث تضيف مذاقًا لطيفًا ومميزًا لذلك يحبها العديد من الأشخاص.



والبشاميل هو المكون الأساسي في صينية المكرونة بالبشاميل والتي يفضلها الكثيرون حيث تعد الوجبة المفضلة عند كثير من الأشخاص والتي يتناولوها بشكل مستمر.

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بطريقة سهلة

ويوضح لكم الموجز طريقة عمل البشاميل بالدقيق في خطوات بسيطة كالتالي

-2 ملعقة من الزبدة

-2 ملعقة من الدقيق

-ربع ملعقة صغيرة من الملح

-ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-كيلو من اللبن

طريقة عمل البشاميل

خطوات عمل بشاميل ناجح

الخطوة الأولى وضع السمن في المقلاة ويضاف إليها الدقيق، مع التقليب جيدا إلى أن يصبح لونه ذهبي فاتح.

الخطوة الثانية يضاف اللبن بشكل تدريجي مع التقليب المستمر

الخطوة الثالثة يترك الخليط لمدة 4 دقائق على النار المتوسطة، ثم يرفع من على النار، بحيث يكون جاهز في وضعه في المكرونة البشاميل، أو الكوسة بالبشاميل.

طريقة عمل البشاميل الجاهز

توجد الكثير من السيدات التي تفضلن شراء أكياس البشاميل الجاهزة، فهو يضمن لك الحصول على نفس الطعم والمذاق الرائع للمكرونة بالبشاميل أو الكوسة بالبشاميل، لذا سوف نعرض في السطور التالية طريقة عمل البشاميل الجاهز:

-وضع مكونات كيس البشاميل الجاف في وعاء.

-يضاف الحليب بشكل تدريجي مع الخفق جيدا إلى أن يصبح المزيج متجانس.

-يوضع البشاميل على النار مع التقليب المستمر، إلى أن يصبح سميكا.

وأخيرا البشاميل سيكون جاهز للاستخدام في النجرسكو والمكرونة البشاميل، وكذلك الكوسة بالبشاميل.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المكونات

5 ملاعق كبيرة من الدقيق

ملعقة كبيرة من "السمن"

1/2 كيلو مكرونة "قلم"

1/4 كيلو من اللحم المفروم

كوب من الشوربة

1 بيضة

ملح

بصل

لبن

خطوات طهي المكرونة بالبشاميل



-قومى بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة جداً، ثم ضعيه فى المقلاة بعد وضع ملعقة كبيرة من السمن، ثم ضعى اللحم المفروم إلى المقلاة بعد تحول لون البصل إلى الأصفر، ومن الممكن أن تضيفى هنا قليل من الملح حسب الحاجة، واتركى الخليط حتى ينضج.

-قومى بوضع كمية من الماء فى وعاء واتركيه حتى يصل إلى الغليان، قومى بوضع المكرونة، ويفضل تقليبها من فترة لأخرى حتى تنضج بعد ذلك قومي بتصفيتها وغسلها بالماء البارد.

-احضرى "صينية" وضعى بها ملعقة السمن فيها إلى أن يذوب تماماً، وبعد ذلك ضيفى الدقيق وابدأى فى التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها بشكل جيد

-ضيفي اللبن بشكل تدريجي

-تخلط المكرونة بعد ذلك مع نصف كمية البشاميل فى إناء واسع، وهنا تقسم المكرونة إلى قسمين، يوضع الجزء الأول فى الصينية المخصصة للتسوية، ثم وضع اللحم المفروم وفرده على المكرونة بطريقة متساوية، ومن بعده كمية المكرونة المتبقية.

توضع الكمية المتبقية من البشاميل وتترك فى فرن درجة حرارته متوسطة لمدة ساعة إلا ربع تقريب.

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