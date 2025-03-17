كيف يساعدك الشاي في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة؟

مضادات الأكسدة هي أفضل العناصر الغذائية للصحة بشكل عام، فهي تساعد على الوقاية من الأمراض الخطيرة والقاتلة من خلال الحفاظ على جهاز المناعة، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي احتساء بعض أنواع الشاي الصحية، مثل الشاي الأسود، وشاي الكركديه، والشاي الأبيض، والشاي الأخضر وجميعها غنية بمضادات الأكسدة.

مشروب الشاي

يعتبر الشاي، أحد المصادر الرئيسية لمضادات الأكسدة في الأنظمة الغذائية لمعظم الأشخاص، كما أنه عنصر أساسي، فهو لا يساعد الملايين على الشعور بالانتعاش والنشاط كل صباح فحسب، بل له أيضًا فوائد صحية هائلة، بداءً من فقدان الوزن وصولا إلى تعزيز المناعة.

مشروبات صحية

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، لمحبين أفضل أنواع الشاي الغنية بمضادات الأكسدة.

أفضل أنواع الشاي الغنية بمضادات الأكسدة

الشاي الأسود

يعد الشاي الأسود أكثر أنواع الشاي استهلاكًا حول العالم، وهو قاعدة مثالية لمشروبات مثل شاي ماسالا، والشاي التايلاندي، وشاي بوبا المحبوب، يأتي الشاي الأسود، إلى جانب أنواع الشاي الأخضر والأبيض، من نفس النبات، وهو الكاميليا الصينية، كما انه غني بالبوليفينولات، بما في ذلك الفلافونويدات والكاتشينات والثيافلافينات، ويتأكسد تمامًا بفضل غناه بالثيافلافينات والثياروبيجينات، وهي نوع من الفلافونويدات، ووفقًا للخبراء، فإن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري من النوع الثاني.

مشروب الشاي

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أفضل المشروبات في العالم، وله فوائد صحية عديدة، بدءًا من تحسين وظائف الدماغ وخفض مستويات السكر في الدم والتهاب الأمعاء.

كما أنه يصنع الشاي الأخضر من أوراق الشاي الطازجة غير المخمرة، وهو غني بالكاتشين، وهو نوع من مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تساعد على تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وحتى الاضطرابات العصبية التنكسية.

الشاي الأبيض

يصنع الشاي الأبيض من أوراق غير ناضجة، تُقطف أو تُبخّر أو تُحرق ثم تُجفف، ولأنه قليل الأكسدة، يحتوي الشاي الأبيض على كمية عالية من الكاتيكين، إلى جانب الفلافونويدات والثيافلافينات، وأعلى تركيز لمضادات الأكسدة مقارنةً بأنواع الشاي الأخرى.

مشروب الشاي

شاي الكركديه

هذا الشاي الأحمر اللافت للنظر ذو المظهر الجذاب، يتميز أيضًا بنكهته اللذيذة وغني بالعناصر الغذائية، مما يساعدك على تحسين صحة قلبك، وإدارة مرض السكري، وحتى فقدان الوزن، ويساعد شاي الكركديه، الغني بالفلافونويدات مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين، على خفض الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية.

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