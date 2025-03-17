طريقة عمل شربات القطايف بلمسة احترافية ونكهة مميزة وصحية

شربات القطايف.. تُعد القطايف واحدة من أشهر الحلويات المرتبطة بشهر رمضان المبارك، حيث لا تخلو منها الموائد الرمضانية، سواء كانت محشوة بالمكسرات والشوكولاتة أو محضرة بطريقة حادقة. وللحصول على مذاق مميز وقوام مثالي يشبه ذلك الذي تقدمه محلات الحلويات، لا بد من إتقان تحضير شربات القطايف وعجينة القطايف بطريقة احترافية.

وفي هذا التقرير، يقدم الموجز طريقة تحضير الشربات بالعسل بالإضافة إلى كيفية إعداد عجينة القطايف في المنزل بخطوات بسيطة.

شربات القطايف

طريقة تحضير شربات القطايف بالعسل



يُعد الشربات (القطر) من المكونات الأساسية في إعداد القطايف، حيث يمنحها القوام اللين والمذاق الحلو الغني، ومن خلال إضافة العسل وبعض النكهات الأخرى، يمكن تحقيق طعم مميز يضاهي الحلويات الجاهزة.

مكونات شربات القطايف



2 كوب من السكر

1 كوب من الماء

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الفانيلا

2 ملعقة كبيرة من الجلوكوز



طريقةعمل شربات القطايف



في قدر على نار متوسطة، يُضاف السكر والماء مع التقليب حتى يذوب السكر تمامًا.

بعد بدء الغليان، يُضاف عصير الليمون ويُترك المزيج يغلي لمدة 5 دقائق.

يُضاف العسل والجلوكوز، ويُترك الخليط على نار هادئة حتى يصبح كثيف القوام.

أخيرًا، تُضاف الفانيلا وتُترك لمدة دقيقتين، ثم يُرفع الشربات عن النار ويُترك ليبرد قبل استخدامه.



طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل



تلجأ الكثير من السيدات إلى شراء القطايف الجاهزة، إلا أن تحضيرها منزليًا يمنحها مذاقًا أكثر طزاجة وجودة، فضلاً عن توفير التكاليف في ظل ارتفاع الأسعار. إليكِ طريقة إعداد عجينة القطايف بسهولة في المنزل.

مكونات عجينة القطايف



3 أكواب من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الخميرة

2 كوب ونصف من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة من الملح



طريقة تحضير القطايف



في وعاء صغير، يتم إذابة الخميرة مع السكر وربع كوب من الماء الدافئ، وتُترك حتى تتفاعل وتظهر فقاعات.

في وعاء آخر، يُنخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم يُضاف إليه خليط الخميرة.

يُسكب الماء تدريجيًا مع الخلط المستمر حتى يتكون خليط متجانس ذو قوام سائل متوسط الكثافة.

شربات القطايف



يُغطى الوعاء ويُترك في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى يتخمر الخليط جيدًا.

في مقلاة غير لاصقة، تُسخن كمية قليلة من الزيت، ثم يُسكب مقدار ملعقة من الخليط لكل قطعة قطايف.

تُترك العجينة على النار حتى تتكون فقاعات على السطح، ثم تُرفع دون قلبها، حيث يُطهى وجه واحد فقط.

تُترك القطايف لتبرد، ثم تُحشى بالمكونات المفضلة مثل المكسرات أو القشطة، وتُقلى أو تُشوى حسب الرغبة.

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