افكار فطار اليوم 13 رمضان 2025.. طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة اللذيذة

طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة.. الشوربة هي طبق أساسي يكون متواجد على السفرة خلال أيام شهر رمضان 2025 المبارك، حيث أنها وصفة مهمة جداً فيه غنية بالعديد من العناصر المهمة للجسم، حيث تمد الجسم بالسوائل التي تكون فائدتها عظيمة، حيث تعوض الجسم بالسوائل خلال ساعات الصيام، وتتعدد أنواع الشوربة التي يمكن عملها على سفرتك، حيث يوجد العديد من الأنواع، وكل نوع له طعم مميز، وتأتي أهمية طبق الشوربة في أنه يقوم بأحداث عملية تنشيط للجسم من أول وجديد، وطبقنا اليوم هو طبق شوربة المشروم.

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وخلال التقرير التالي، يقدم الموجز، طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة في المنزل خلال شهر رمضان 2025 المبارك، بكل سهولة.

طريقة عمل شوربة المشروم في المنزل

يمكننا عمل هذا الطبق بسهولة كبيرة في المنزل، فقط باتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، ولكن أولاً كما تعودنا نقوم بتحضير المكونات اللازمة لعمل طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة، وهي كالتالي:

600 جرام من فطر المشروم الطازج.

بصلة مفرومة.

2 كوب من الكرفس المفروم.

3 فصوص ثوم مهروس.

خمس أكواب من مرقة الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الزعتر الجاف.

ربع ملعقة فلفل أسود.

نصف كوب من الكريمة.

طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة

خطوات طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة

هناك عدة خطوات سهلة وبسيطة يجب اتباعها عند طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة في المنزل حتى نقوم بتحضير طبق شهي رائع، مغذي، يعوض الجسم عن كمية الماء والسوائل المفقودة بسبب ساعات الصيام، وتتلخص هذه الخطوات في عدة نقاط على النحو التالي:

نضع إناء على النار ونضع قدر من زيت الزيتون ثم نضع البصل والكرفس ونقلبهم ثم نقوم بإضافة الثوم إليها.

نضع الزعتر بعد ذلك والفلفل الأسود ثم نقوم بإضافة فطر المشروم ونستمر في التقليب.

ثم ناخذ ملعقتين من المشروم جانبا.

طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة

بعد ذلك نقوم بوضع مرقة الدجاج والملح ثم نغطي الإناء ونتركه على نار متوسطة لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بضرب الخليط في في الخلاط أو نضربه يدوي، ثم نقوم بصب الكريمة عليها ملعقتين المشروم.

نقوم بإضافة الفلفل الطازج وبذلك تكون الشوربة جاهزة للتقديم.

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